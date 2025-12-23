Un pirómano quema 18 contenedores y causa daños en 32 vehículos y tres edificios de València

Dieciocho contenedores urbanos quemados intencionadamente, causando daños en 32 vehículos y en tres edificios. Es el balance que deja la actuación criminal de un pirómano que ha sido detenido esta madrugada por incendiar de forma intencionada contenedores de la calle Jerónima Galés de València, dejando daños valorados en varios miles de euros.

Los hechos de los que ahora informa la Policía Nacional en un comunicado han tenido lugar esta madrugada, sobre las cuatro y media de la madrugada, cuando efectivos de seguridad ciudadana fueron comisionados a la calle Jerónima Galés de la capital tras recibir la llamada de un vecino en la Sala CIMACC-091 que alertaba de que un varón se encontraba incendiando varios contenedores.

Pillado junto a uno de los contenedores

Los agentes se desplazaron rápidamente a la ubicación, observando a un hombre junto a los contenedores que coincidía con las características físicas aportadas por el testigo. Así, el sospechoso que fue interceptado y detenido de forma inmediata como presunto autor de un delito de daños. Se trata de un hombre de 45 años al que se le acusa de incendiar de forma intencionada 18 contenedores urbanos, causar daños en 32 vehículos y en tres edificios.

Vehículos calcinados por un pirómano en la calle Jerónima Galés de València. / J.M. López

Los agentes solicitaron de forma paralela la presencia de los bomberos, que se encargaron se sofocar los incendios. Asimismo, hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Científica para llevar a cabo la inspección ocular técnico policial.

Como consecuencia de estos hechos delictivos, 11 vehículos resultaron totalmente calcinados –ocho coches y tres motocicletas- 21 vehículos calcinados parcialmente y 18 contenedores incendiados, ocasionando también daños en fachadas de tres edificios.