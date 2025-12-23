Una operación en Alicante conduce a la captura en Argentina del líder de una red de pornografía infantil

Una investigación por pornografía infantil en Alicante ha permitido la captura en Argentina de uno de los presuntos líderes de una organización internacional de vídeos pedófilos. El arrestado en Alicante compartía imágenes de extrema dureza con el otro sospechoso. Esos intercambios desde Argentina a la provincia de Alicante activaron el mecanismo de cooperación internacional de manera urgente para averiguar la identidad del usuario que enviaba los archivos y parar esas agresiones a menores.

La operación tras la detención por agentes de la Policía Nacional en Alicante a un hombre que utilizaba servicios en la nube y aplicaciones de mensajería para almacenar y compartir material pornográfico infantil, ha informado la Dirección General de la Policía. El análisis de los archivos localizados en su domicilio condujeron hasta un varón en Argentina con el que intercambiaba archivos de gran dureza. Se activaron los mecanismos de cooperación internacional de manera urgente para averiguar la identidad del usuario que enviaba los archivos y parar esas agresiones a menores, a través de Ameripol. Finalmente, fue detenido en la localidad de Claypole, cerca de Buenos Aires. Los investigadores argentinos le consideran uno de los líderes de una organización criminal internacional dedicada a la producción, comercialización y distribución de imágenes y vídeos de explotación sexual de menores de edad, con ramificaciones operativas tanto en Europa como en América del Sur.

La investigación se inició en el marco de la colaboración internacional que mantiene la Unidad Central de Ciberdelincuencia para combatir la explotación sexual infantil en Internet, en coordinación con el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Este organismo canaliza las denuncias de la industria de contenidos digitales y remite la información a los países implicados.

Con los datos facilitados, los investigadores españoles detectaron a varios usuarios ubicados en España que almacenaban grandes cantidades de archivos de abuso sexual infantil en servidores remotos, una práctica habitual entre delincuentes sexuales para acceder, compartir o conservar este tipo de contenidos. Las pesquisas condujeron hasta un usuario localizado en Alicante, que fue identificado y detenido con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Durante la entrada y registro en su domicilio se intervino diverso material informático. El análisis de los dispositivos reveló una ingente cantidad de archivos de pornografía infantil, muchos de ellos de extrema gravedad, así como su distribución a través de numerosos chats en distintas aplicaciones de mensajería. De las conversaciones se desprendía el intercambio de material con personas en otros países. Uno de esos contactos, situado en la provincia de Buenos Aires, envió imágenes de contenido sexual de una menor a la que afirmaba tener acceso.

Material de nueva creación

Tras someter las imágenes a un proceso de inteligencia, la Unidad Central de Ciberdelincuencia concluyó que se trataba de material de nueva creación. Ante la urgencia de identificar al autor y detener las agresiones, se activaron de inmediato los canales de cooperación internacional.

A través de AMERIPOL —la Comunidad de Policías de América— y del Centro Especializado en Cibercrimen (AC3), se puso en marcha una investigación conjunta con las autoridades argentinas. La Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires localizó al sospechoso en la localidad de Claypole, donde fue detenido y se registró su domicilio.

Los investigadores argentinos consideran al arrestado uno de los líderes de una organización criminal internacional dedicada a la producción, comercialización y distribución de imágenes y vídeos de explotación sexual de menores, con ramificaciones operativas tanto en Europa como en América del Sur. Según las pesquisas, el detenido en Alicante formaría parte de esa estructura.

Aunque las detenciones han permitido desarticular una parte central de la red, la investigación continúa abierta a nivel internacional con el objetivo de identificar y poner a disposición judicial al resto de integrantes de esta organización delictiva transnacional.