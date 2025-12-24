Doble crimen en Elx: La Guardia Civil traslada a sede judicial a los dos supuestos asesinos
Las víctimas, tres amigos del propietario de la casa, habrían intentado que los ocupas la abandonaran
J. A. Martínez, J. R. Esquinas
Los dos supuestos autores del doble crimen cometido junto a un chalé en una urbanización de El Pinet ya han sido trasladados a sede judicial, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Elx.
La Guardia Civil detuvo este martes a los dos supuestos autores del doble crimen cometido este lunes junto a un chalé en una urbanización situada en la citada pedanía de La Marina, en Elx. La intervención de los agentes puso fin a 20 horas de tensión porque el crimen se cometió a las seis de la tarde. Durante todo este tiempo, los sospechosos permanecieron en la vivienda que, a la postre, se ha convertido en el supuesto móvil del crimen. El juzgado de guardia ha decretado el secreto de las actuaciones.
La presunta ocupación de una vivienda pueden ser el móvil del doble crimen que ha dejado en Elx a dos muertos y un herido grave. Las víctimas son tres hombres de nacionalidad alemana, amigos del que sería propietario de la vivienda, de la misma nacionalidad, a quienes este habría pedido que confirmaran si había alguien en la vivienda, ubicada en la urbanización San José de la playa de El Pinet. Las víctimas se habrían encontrado con la violenta de los supuestos ocupantes de la casa, dos ciudadanos polacos, que actualmente se encuentran atrincherados en el interior del inmueble. No consta que ni las víctimas ni los agresores tengan antecedentes penales.
Los presuntos ocupas habrían reaccionado de manera violenta ante los requerimientos de desalojar la vivienda. Las víctimas presentan numerosos golpes, y a falta de la autopsia, se descarta el uso de armas de fuego o blancas. La causa de la muerte sería por politraumatismo. Se descarta que los dos hombres atrincherados estén armados, así como que haya rehenes en el interior de la casa. No parece que el crimen tenga relación con un ajuste de cuentas, como se había especulado inicialmente.
Máxima tensión
La vivienda donde ocurrieron los hechos ha permanecido rodeada por un operativo de élite de la Guardia Civil, que ha estado a la espera de poder intervenir.
El asesinato se cometió este lunes sobre las 18 horas aproximadamente. Una llamada al "112" alertó de una pelea que se estaba produciendo en la zona. Prácticamente a la misma hora y antes de la llegada de la primera patrulla, una vecina que iba en su coche, utilizando el Camí del Molar por el que se accede a su urbanización, descubrió a un hombre que intentaba meter dos cuerpos en el maletero de un vehículo. Las alarmas saltaron a continuación y la Guardia Civil se trasladó al lugar. Supuestamente en una vivienda próxima, un chalé de lujo, pero que está abandonado durante muchos meses al año, habrían sucedido los hechos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- Primera factura del fiasco de la Zona de Bajas Emisiones: València pagará 14 millones por la subida del bus
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas
- La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
- La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
- Un pirómano quema 18 contenedores y causa daños en 32 vehículos y tres edificios de València
- El Nou Mestalla, sede de grandes conciertos
- Cientos de personas se concentran en Torrent en defensa de las pistas de atletismo