Incendio
Muere un hombre de 55 años tras un incendio en una vivienda de Ciudad Real
Un helicóptero medicalizado, dos ambulancias y un médico de urgencias se trasladaron hasta la localidad de Almadén, donde tuvo lugar el incendio, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del afectado
EFE
Un incendio en el número 50 de la calle Mayor de San Juan de Almadén (Ciudad Real) se ha saldado con el fallecimiento de un hombre de 55 años.
Según ha informado el 112 a EFE, aún no se saben las causas del incendio, por el que los servicios de emergencia han recibido un aviso a las 9:42 horas de este miércoles.
A la zona se ha trasladado un helicóptero medicalizado, dos ambulancias y un médico de urgencias, que no han podido salvar la vida del hombre, que, al parecer, era la única persona que estaba en la vivienda. También han acudido la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos, que ya han extinguido el fuego.
El Ayuntamiento de Almadén ha trasladado en redes sociales su pésame a familiares y amigos mientras ha pedido a todos los vecinos que "extremen las precauciones con los sistemas para calentar las viviendas o luces de Navidad, pudiendo ser alguno de ellos los motivos del incendio".
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- Primera factura del fiasco de la Zona de Bajas Emisiones: València pagará 14 millones por la subida del bus
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas
- La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
- Un pirómano quema 18 contenedores y causa daños en 32 vehículos y tres edificios de València
- La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
- El Nou Mestalla, sede de grandes conciertos
- Cientos de personas se concentran en Torrent en defensa de las pistas de atletismo