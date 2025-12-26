"Aunque tengas una persona desaparecida y pienses que está muerta, no es lo mismo cuando te lo confirman"

"Mi queridísima hermana. Ya encontraste tus escaleras al cielo... Espérame allí y volveremos a cantar juntas para siempre". Miércoles, 29 de junio de 2022. Un día antes, 28, la Policía Nacional ha llamado a casa de Ana María: han encontrado a Juana. Desaparecida desde febrero de 2003, las respuestas llegan 19 años después.

“Vine a comer como todos los días a casa”, revive Ángel, cuñado de la desaparecida, en el segundo episodio que En Paradero Desconocido dedica a la desaparición de Juana Canal. “Venía de trabajar y me llaman por teléfono. Que si soy Ángel, el marido de Ana… Sí soy yo. Ella, que estaba sentada a mi lado, viendo la televisión, se dio cuenta de que pasaba algo. Le dije sí, sí es la hermana de Ana. Y empezaron a contarme todo. Habían aparecido unos restos que eran de Juani y poco más”. Habían pasado casi dos décadas desde que se perdiera el rastro de la mujer. Marcha voluntaria, apuntaron. La zona del hallazgo, Ávila, dio pie a una nueva investigación.

Esta nueva investigación protagoniza la segunda entrega que En Paradero Desconocido dedica al caso de Juana Canal, la mujer desaparecida en 2003 en Ciudad Lineal. A lo largo del capítulo, su familia explica -sin ocultar el dolor- como llega la llamada de la policía, qué se siente y lo que supone tras casi 20 años clamando que nadie olvide que hay una persona ausente, que seguía sin estar. “Fue un alivio horrible”, afirma la sobrina de Juana, Inmaculada, “ya no iba a buscar más rubias por la calle”. El shock convivió con otra sorpresa mayor, los restos se habían hallado en 2019, tres años antes. Nadie había comunicado a su familia que había aparecido Juana Canal. Tres meses antes de la llamada, Prensa Ibérica lanzó un reportaje recordando su nombre, su búsqueda. Su familia clamaba que se activara el caso, una vez más.

Juana Canal desaparece en febero de 2003 en Ciudad Lineal, Madrid. / En Paradero Desconocido

“Dolor. Mucho dolor”, resume Ana María, su hermana. “Porque aunque tengas una persona desaparecida y pienses que está muerta, no es lo mismo cuando te lo confirman. Pero, por otra parte, pensé se sabrá la verdad, por fin”. Y se supo.

Juani pidió auxilio

Tras el hallazgo, la Policía Nacional encuentra en sus registros una sorpresa inquietante. Una llamada de auxilio efectuada por la propia Juani la noche de los hechos. Poco antes de que se perdiera su rastro. La mujer, y así consta en el atestado, llama a la Policía Nacional. Su pareja le está agrediendo. Una dotación de la Comisaría de Ciudad Lineal se persona en el domicilio de madrugada. Se marchan, “la cosa parece que se ha estabilizado”. Poco después Juani dejará de estar.

“En ese momento no se había decretado todavía la Ley contra la Violencia de Género. Por desgracia, si hubiese existido esa ley, pues, él, de momento, se habría ido a comisaría con la Policía y a lo mejor Juani seguiría viva”, dibuja Ana María ante los micrófonos de Prensa Ibérica. Inmaculada, comparte el sentir de todos. “Lo hicieron muy mal. Sí que es verdad que la Ley de Violencia de Género empezó en el 2004, pero ¿el sentido común también empezó en el 2004? O sea, tú ves a una mujer que está siendo maltratada por un hombre y no se hace nada. Eso no es ley de violencia de género, eso es sentido común”.

Ese no mata ni a una mosca

“Ese no mataría una mosca. Me lo dijeron tal cual”. Ana María revivirá a lo largo del segundo episodio en el que En Paradero Desconocido aborda la desaparición de su hermana, como la policía descartó el crimen que siempre sospechó la familia. “Era imposible que Juani se marchara y dejara todo sin más”. En varias ocasiones trasladaron su inquietud y recelo a los agentes. “Les dijimos que, claro, sospechábamos de él”. Jesús Pradales, la pareja con la que Juani convivía y autor de la nota que alertó de su desaparición. “Con esa cara de gilipollas, este no mataría a una mosca, me contestaron". Y terminó la investigación.

Casi veinte años después, tras la aparición de los restos de la mujer desaparecida, la Guardia Civil rastrea las inmediaciones del paraje dónde se hallaron sus huesos: Navalacruz, Ávila. A 141 kilómetros del piso donde Juana vivía y donde fue vista con vida por última vez. “Él tenía una finca familiar allí. Es más, tenía familia viviendo allí aún”.

A la voz de Ángel, la de Ana María -hermana de Juana Canal- y la Inmaculada, su sobrina, se suma la de Juan Manuel Medina, abogado que les representará dos décadas después. Juntos desgranarán la nueva investigación -escuchas telefónicas, antecedentes…- que culmina con un hito clave: el 26 de octubre de 2022, casi dos décadas después de la desaparición de Juana Canal, Jesús Pradales es detenido en el municipio madrileño de Fuente el Saz de Jarama. Contra todo pronóstico, confesó.