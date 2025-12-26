TRAGEDIA
Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Pontevedra
Fue localizado por un familiar tras advertir los vecinos de que había una ventana quemada y se baraja que pudo morir electrocutado
N. D.
Pontevedra
Un hombre de 57 años de edad ha sido localizado muerto en una vivienda de la parroquia pontevedresa de Mourente, según informa el 112.
Las mismas fuentes apuntan que los vecinos del lugar, en la zona de A Condesa, vieron una ventana quemada en la vivienda y se dio aviso a los familiares, que accedieron al interior y encontraron el cadáver.
Según ha señalado el Concello, el hombre apareció calcinado, y se apunta que pudo morir electrocutado, lo que generó un incendio que afectó a la ventana.
Además del 061, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local que ahora investigan las causas concretas del suceso
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
- Detenido por agredir sexualmente a una joven mientras esperaba el tranvía en València
- Ferrero se abre tras su ruptura con Alcaraz: "Estoy dolido"
- Aviso amarillo de la Aemet por lluvias fuertes en Valencia: Cuándo y dónde lloverá más el día de Navidad
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Temperaturas bajo 0 en Valencia: Los municipios que se congelan esta Navidad con el termómetro desplomado
- La nieve tiñe de blanco navideño Castelló en un gélido y lluvioso 25 de diciembre