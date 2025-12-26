Investigación
Encuentran a un padre y un hijo muertos en A Coruña tras arder un sofá
El fuego en un sofá y la inhalación de gases derivada de esa combustión se perfila como la causa más probable del suceso
Redacción
Dos personas han sido encontradas muertas en la mañana de este viernes el interior de su vivienda del municipio de Mugardos, en A Coruña. Según informa la Guardia Civil, se trata de un padre y un hijo, de 49 y 21 años.
Según explica la Agencia Gallega de 'Emergencias a través de sus redes sociales, la causa más probable del trágico suceso son los gases acumulados por un sofá calcinado, aunque será la autopsia la que confirme este supuesto.
El hallazgo se produjo alrededor de las 10.00 horas de este día 26 tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el miércoles 24. Al acceder al inmueble, los agentes de la Guardia Civil observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor.
Los cuerpos fueron localizados en una de las habitaciones de la vivienda. Agentes de la Guardia Civil aseguraron la zona y activaron el protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación.
Hasta el lugar acudieron, además de la Guardia Civil, ambulancias del 061, los Bombeiros do Eume, el GES de Mugardos y la Policía Local.
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
- Detenido por agredir sexualmente a una joven mientras esperaba el tranvía en València
- Ferrero se abre tras su ruptura con Alcaraz: "Estoy dolido"
- Aviso amarillo de la Aemet por lluvias fuertes en Valencia: Cuándo y dónde lloverá más el día de Navidad
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Temperaturas bajo 0 en Valencia: Los municipios que se congelan esta Navidad con el termómetro desplomado
- La nieve tiñe de blanco navideño Castelló en un gélido y lluvioso 25 de diciembre