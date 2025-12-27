Muere una mujer de 79 años en un incendio en su casa de València
El fuego se inició cerca de las dos de la madrugada en una vivienda del piso 16 de un bloque de la calle Profesor López Piñero
Una mujer de 79 años ha fallecido al incendiarse la habitación en la que dormía esta madrugada en su domicilio ubicado en el piso 16 de uno de los grandes bloques de la calle Profesor López Piñero de València. Además, nueve personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo, aunque seis de elllas, agentes de policía, fueron dados de alta en el mismo lugar.
Una llamada sobre las 01.40 horas de la madrugada de este sábado alertaba de que unas llamas estaban devorando una de las viviendas de un edificio residencial que se encuentra junto a la Ciudad de la Justicia. Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de Policía Nacional y Policía Local que evacuaron a varios vecinos del bloque y ayudaron a otra mujer que pedía auxilio desesperada desde el balcón de la casa que estaba ardiendo y por cuyas ventanas salía una densa humareda.
Los agentes facilitaron agua y toallas mojadas a la joven que resistía los momentos de angustia en la terraza hasta la llegada de los bomberos quienes accedieron a la vivienda rompiendo la puerta. La joven pudo ser evacuada en aparente buen estado de salud y a continuación, los bombero siniciaron las labores de extinción del fuego e inspeccionaron el resto de la vivienda en la que hallaron el cadáver totalmente calcinado de la víctima.
Además nueve personas resultaron afectadas por inahalación de humo, seis de ellas eran agentes de policía, que fueron dados de alta en el mismo lugar. Los otros tres afectados son una mujer de 38 años, que ha sido trasladada al Hospital Doctor Peset, un hombre de 44 años que ha sido derivado al Hospital Clínico y una mujer de 26 años al Hospital General.
Al parecer el incendio se inició en el dormitorio de la fallecida y el grupo de Policía Científica de Policía Nacional se encuentra investigando las causas del origen de las llamas.
El cuerpo de la fallecida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València donde se le practicará la autopsia.
