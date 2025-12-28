Cesan a un concejal de Jaén por un vídeo entonando cánticos machistas y sexistas

El alcalde del municipio de Martos, en Jaén, Emilio Torres, ha decidido este domingo cesar al concejal socialista Manuel Cortés tras la publicación de un vídeo donde aparece entonando cánticos machistas y sexistas. El Ayuntamiento ha mostrado su "profundo rechazo" a este tipo de actitudes, y ha comunicado que debe retirar sus delegaciones y competencias, así como presentar su acta.

A través de un comunicado oficial publicado por el Ayuntamiento de Martos, consultado por Europa Press, el primer edil ha trasladado a la ciudadanía que este comportamiento "no representa ni comparte los valores de esta institución ni del equipo de Gobierno". "Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", ha defendido.

Asimismo, el PSOE de Jaén ha anunciado este pasado sábado, 27 de diciembre, la apertura de un expediente disciplinario a dicho concejal por estos actos, que hace al amparo del artículo 83 de los Estatutos Federales. Además, ha solicitado que se aplique la suspensión cautelar de militancia en base al artículo 90.

Igualmente, según ha trasladado la formación política en un comunicado, el PSOE provincial ha instado a Manuel Cortés a poner su acta de concejal a disposición del partido.

De este modo, el partido socialista ha condenado de manera rotunda este tipo de comportamientos, "vengan de donde vengan, y por eso actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas", ha señalado.

"Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran", han expresado desde el partido.

Por su parte, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha criticado a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, que se trata de "una actitud ante la cual uno ni puede ni debe callar". Por ello, ha afirmado que el concejal socialista debería dimitir "por sí mismo" y, "si no lo hace deberían expulsarle desde su propio partido". "De no ser así, el PSOE sería igualmente responsable por auspiciar comportamientos tan vergonzosos como estos", ha concluido el "popular".