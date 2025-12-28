El narco y la profesionalización del crimen toman Canarias

Asesinatos, palizas, secuestros, sicarios, tiroteo, drogas, vuelcos, narcotraficantes, organizaciones criminales, vuelcos... La crónica negra de 2025 en Canarias está marcada por la profesionalización del crimen y el narcotráfico. Los dos términos van de la mano y dejaron -hasta septiembre, último balance oficial publicado por el Ministerio del Interior- 25 homicidios consumados y 41 intentos, un 150% más que en el mismo periodo de 2024.

Violencia organizada y ejecuciones planificadas

Más allá de las cifras, un aspecto preocupa a las autoridades: la escalada de la violencia. Muchas de las ejecuciones no son crímenes al uso, que también los ha habido (un compañero de piso que mata a otro por una discusión, un adicto a las drogas que termina con la vida de su vecina, una mujer que apuñala a otra tras una pelea en un bar o un hijo que acuchilla a su madre por «brujería»), sino ataques mortales cometidos por bandas organizadas que actúan de manera planificada, casi minuciosa, en busca de venganza y, en los peores casos, contratados para sesgar vidas. Las mafias han tenido en vilo a las autoridades aunque no han logrado ganar la batalla. Todos los casos, menos uno -el cadáver de un hombre maniatado bajo el puente de Silva-, están resueltos y los autores, en prisión.

Fue en marzo cuando el caldo de cultivo empezó a desvelarse. Una mujer y su hijo de 19 años fueron víctimas de un secuestro en el sur de Gran Canaria. La figura de José A., alias el del Buque, hasta ese momento solo conocido para las autoridades, se convirtió en protagonista de los medios de comunicación. Una venganza contra él por un presunto vuelco (robo de droga) de 500 kilogramos de cocaína fue el motivo de la retención, durante dos días, de sus familiares. Los liberaron sanos y salvos, después de un supuesto pago de 300.000 euros en criptomonedas. Cinco personas fueron detenidas y el del Buque terminó entregándose a la Policía en septiembre; con él, cayeron otros 16 trabajadores de su red.

La presencia de organizaciones criminales en las Islas no terminó aquí. Junio. Telde. Josué D., el Conejero, recibió cinco disparos a bocajarro cuando caminaba por la calle. De nuevo, un ajuste de cuentas relacionado con las drogas fue la primera hipótesis de la investigación, que concluyó en noviembre con la detención del último de los cuatro sicarios colombianos contratados para ejecutar el crimen. Su arresto supuso un giro radical en el caso porque reveló que el autor material pudo equivocarse y matar al hombre que no era. Quién ordenó el asesinato sigue siendo la gran incógnita del año.

Moisés Baute en Añaza / El Día

Y una venganza por un robo de droga fue también el motivo del asesinato de Alberto González. Detrás del caso, la conocida como banda de Añaza. El 30 de julio, Moisés Baute, luchador de kick boxing, y Jonathan Martín, portero de discoteca, acudieron a una comisaría de Santa Cruz de Tenerife con el cadáver de un hombre, Alberto González, y otro joven, alias León, herido muy grave. Ambos se culparon de lo ocurrido y fueron detenidos. Pero Homicidios de la Policía Nacional sabía que el caso estaba vinculado con la banda liderada por Aarón Vargas. Un miembro del grupo tendió una trampa a las víctimas, las secuestraron y llevaron a Güímar, donde recibieron los primeros golpes, y a una casa ocupada en Santa María del Mar, donde Alberto fue apalizado hasta la muerte el 29 de julio.

La droga llevó también a secuestrar y dar una paliza a un hombre en Gran Canaria el 19 de noviembre. Jonay S., luchador de MMA conocido como Caracol, y un amigo Antonio M., Antony, retuvieron a golpes a un individuo por una deuda de 100.000 euros derivada de la incautación, en 2023, de un alijo de droga en el suroeste de la Isla. La víctima tuvo que ser operada de urgencia.

Canarias, enclave estratégico del narcotráfico internacional

Canarias se ha posicionado en el mapa del narcotráfico como gran punto estratégico para las organizaciones. El cártel de los Balcanes, reyes de la cocaína, se instalan en las Islas para controlar la entrada de la dama blanca. La mafia albanesa es responsable del 80% de los envíos de Sudamérica a Europa y usa el Archipiélago, por su ubicación, como almacén y proveedor de mano de obra. A más cocaína, (a la que tienen que dar salida en el mercado), más violencia. Es directamente proporcional.

La Policía les sigue el rastro de cerca y 2025 ha sido el año de los grandes golpes de la droga. Atacar el corazón financiero de las organizaciones es el objetivo principal. La operación Sombra Negra acabó con 48 detenidos y cuatro toneladas de cocaína intervenidas. La operación Traba logró sacar del merado otros 4.000 kilos y detener cerca de Canarias a nueve tripulantes.

Mohamed Derbah, empresario libanés y líder de una trama acusada de narcotráfico. / E. D.

Y no solo detrás de la cocaína están las autoridades. La Policía Nacional cerró entre octubre del 2024 y enero del 2025 unos 112 clubes cannábicos ilegales en el sur de Tenerife. El empresario de origen libanés Mohamed Derbah controlaba varios de los locales. El 30 de abril, Asuntos Internos detuvo a nueve personas por su relación con las actividades de Derbah. Entre ellas, tres policías. Uno fue el inspector jefe ya jubilado, Francisco Moar, exjefe de la Policía Judicial en la provincia tinerfeña e investigador del caso Mediador. Fue el único que quedó libre sin pasar a disposición judicial. En su casa de Galicia hallaron 145 gramos de cocaína. Derbah fue capturado al día siguiente en un control de tráfico. Fue polémico su encuentro con Gustavo Matos, diputado del PSOE en el Parlamento de Canarias. Matos supuestamente alabó su figura y se ofreció a hacer llamadas para ver qué se podía hacer.

El gran golpe al narcotráfico en Tenerife ocurrió el 10 de septiembre, al caer la organización de Clénder Chinea. Una operación de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera permitió detener a 34 personas, 18 de ellas entraron en prisión. Chinea creó enlaces con empresarios para comprar cocaína en Latinoamérica o hachís en Marruecos; así como con patrones de barcos para transportar drogas. En la banda había varios especialistas en palizas, extorsiones y uso de armas.

Pero más allá de las drogas y los crímenes por venganzas el año ha dejado asesinatos derivados de peleas. El 27 de enero, Hakim, senegalés de 38 años, mató de una cuchillada en el cuello a un joven natural de Gambia de 30 años en La Laguna. El 19 de febrero, un hombre adicto a las drogas apuñaló a su vecina, suegra del alcalde de La Aldea de San Nicolás. El 4 de marzo, Martes de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife, un joven grancanario de 19 años dio un puñetazo a Isaac Trujillo, otro grancanario, que trabajaba como portero de discoteca en Lanzarote. La víctima falleció por un golpe en la cabeza al caer.

Francisco Rosales, vecino del Puerto de la Cruz, fue golpeado el 16 de marzo. Quedó en estado crítico y murió dos días después en el hospital. La Policía Nacional detuvo a un varón de 35 años por la agresión mes y medio después. Dos días antes, una pelea en un bar terminó con una mujer apuñalando a otra en la capital grancanaria. El 20 de marzo, un hombre de Valle Gran Rey, de 47 años, falleció de varias puñaladas en el Puerto de Vueltas. La Guardia Civil detuvo a un varón cubano. Un hombre de 34 años, natural de Países Bajos, mató a su padre tras apuñalarlo y golpearlo con piedras en la costa de San Miguel el 24 de abril. Una semana más tarde un hombre asfixió hasta la muerte a su compañero de piso en Las Palmas de Gran Canaria. En junio, una nieta mató a su abuelo en Firgas, y un camarero apuñaló a un sintecho en Playa del Inglés. En agosto, una mujer calcinó a un hombre al quemar el furgón en el que vivía en Ojos de Garza.

El 8 de septiembre un hombre asesinó a su madre porque le hacía «brujería» y el 9, la periodista Eugenia Paiz, también activista por los derechos de las personas con discapacidad, mató a su hija Rebeca, que sufría autismo. La madre, que intentó suicidarse, obligó a la víctima a inhalar gas hasta morir.

Charco de Isla Cangrejo (Santiago del Teide) / María Pisaca Gámez / ELD

El año ha estado marcado también por los accidentes acuáticos, en los que han fallecido 67 personas, según la asociación Canarias 1500 kilómetros de Costa. El suceso más grave ocurrió el 7 de diciembre en Los Gigantes. Cuatro turistas fallecieron después de que una ola los arrastrara en la piscina natural de Isla Cangrejo y otra persona continúa desaparecida.