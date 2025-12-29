Accidente en Pirineos
Tres muertos y una herida tras un alud a 2.700 metros de altitud cerca del balneario de Panticosa (Huesca)
Los fallecidos en el pico Tablato son el médico pediatra aragonés Jorge García Dihinx, expertísimo montañero, bloguero e instagramer, su pareja y un amigo de ambos
El grupo de seis esquiadores de fondo se ha visto sorprendido por una avalancha provocada por el desprendimiento de una placa de hielo a gran altura
A. T. B.
Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en la cara oeste del pico Tablato (pirineo de Huesca), ha dejado tres muertos (dos hombres y una mujer) y una mujer con hipotermia y varios golpes a unos 2.700 metros de altitud mientras practicaban esquí de montaña. En la zona están trabajando efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Panticosa, Jaca y Huesca, así como la Unidad Aérea de Huesca, después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas.
Dos de los fallecidos son Jorge García Dihinx, médico pediatra en el hospital San Jorge de Huesca y una persona muy conocida en el mundo de la montaña, y su pareja, Natalia Ramón. Se desconoce por el momento la identidad del tercer fallecido. García Dihinx, natural de Zaragoza y de 50 años, tenía un blog sobre meteorología en la montaña, La meteo q viene, en la que escribió por última vez los días 25, 26 y 27 para anunciar el tiempo que iba a hacer en Pirineos. Era muy conocido y apreciado en instagram, con más de 370.000 seguidores, desde donde creaba constantemente contenido con consejos médicos, especialmente sobre nutrición.
Además, otros dos hombres han resultados ilesos y han podido liberarse de la avalancha, siendo ellos los que han dado el aviso al 112. La mujer herida, por su parte, ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca en el helicóptero del 112. Según ha comunicado el Director General de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, parte del grupo de seis personas procedía del País Vasco.
El lugar del accidente
El alud se ha producido fuera de pistas, en un entorno de alta montaña. "Cuando se produce un alud la cantidad de nieve no es muy grande, pero se rompe una placa y arrastra todo ladera abajo. Es el típico alud de invierno, de días de frío, nevada... se forman así las placas en láminas. Cuando una de ellas rompe, arrastra a las otras y arrastra todo", ha matizado Clavero.
Los afectados estaban realizando esquí de montaña. En estos momentos, los equipos de la Guardia Civil trabajan para trasladar los cuerpos de los fallecidos al Instituto Anatómico Forense para realizar las correspondientes autopsias.
Desde el Balnerio de Panticosa han lamentado el trágico suceso y se han puesto a disposición de las autoridades competentes para cualquier colaboración. "El suceso no afecta a la carretera de acceso ni a la actividad habitual del Balneario, que opera con total normalidad. Lamentamos profundamente la trágica noticia y trasladamos nuestro más sincero pésame a las familias y amigos", han comunicado a través de una publicación en su cuenta de Instagram.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda para este lunes y se ha trasladado a Panticosa. "Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica", ha escrito el presidente en su cuenta de X (antes Twitter).
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha mostrado "muy pendiente" por "el alud ocurrido y la situación de las personas afectadas". Alegría ha comunicado, a través de sus redes sociales, que está en contacto con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien también se ha desplazado hasta Panticosa. "Una de las personas ilesas nos ha dado la ubicación muy exacta. En el rescate se han empleado medios del Greim, apoyados por guías caninos y el helicóptero, y se está ya contactando con las familias", ha indicado Beltrán, quien ha lanzado un mensaje de "precaución" en la montaña.
"Independientemente de si se va equipado o no, el riesgo cero no existe. No nos cansamos de lanzar los aviso siempre de consultas las condiciones, salir bien preparados y consultar riesgos activos", ha añadido.
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por posibles inundaciones
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas