Investigación
Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector
La Policía Nacional, a través de la UDEV, le arrestó a mediados de diciembre
El Juzgado de Instrucción número 3 decretó prisión provisional sin fianza
Redacción
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres ha enviado a la cárcel a un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a un grupo de sicarios colombianos con el objetivo de matar a un empresario sevillano del sector con el que tendría una cierta rivalidad. La medida tomada es prisión provisional y sin fianza, y ahora se ha inhibido a favor del Juzgado de Carmona, que será quien estableza los delitos que se le imputan.
Los sucesos se remontan a hace más de una semana. Según ha podido saber este diario por otras fuentes, la detención se habría producido el pasado 17 de diciembre. El departamento de prensa de la Policía Nacional en Extremadura pudieron confirmar que se produjo la actuación, pero no ofrecieron más información porque fue desarrollada por la unidad Central de Delincuencia Especializada y Violencia (UDEV) de Madrid. Tras la detención, fue puesto a disposición judicial y prestó declaración ante la jueza, que tomó las medidas preventivas.
En el auto se remarca que "había contratado a personas de nacionalidad colombiana para acabar con la vida de su principal competenica a cambio de dinero". Así lo denunció la víctima tras recibir mensajes en los que se le avisaba de este asunto. La UDEV pudo comprobar que sí existía ese propósito real y que el investigado "ordenaría su muerte".
Según las investigaciones desarrolladas, uno de los orígenes de los hechos sería la intención de arrebatar concesiones administrativas de parcelas destinadas a atracciones de feria, a través de diferentes sociedades a nombre de otros de sus familiares. El denunciante cree que su rival quería hacerse con sus concesiones para ampliar y ubicar ahí sus propias atracciones.
