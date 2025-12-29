Investigación
Suspendida definitivamente en Murcia la búsqueda de un hombre desaparecido en el río el día de Navidad: "No había nada"
La Guardia Civil, cuerpo que lleva la investigación, transmite a Bomberos y Policía Local que no es necesario continuar con el rastreo en el cauce
Bomberos y agentes de la Policía Local han dado por finalizada la búsqueda del hombre desaparecido en el río Segura en Murcia sin hallar ningún indicio de la presencia de una persona en el agua. La Guardia Civil, cuerpo que lleva la investigación, transmite a Bomberos y Policía Local que no es necesario continuar con el rastreo en el cauce, indican fuentes cercanas al caso.
Tras escudriñar a conciencia la zona del Segura acotada, "no había nada", apuntan las mismas fuentes.
Cabe recordar que el aviso saltó en la noche del 25 de diciembre, cuando un hombre llamó al 112 para decir que su acompañante se había precipitado al agua y no podía salir por sus propios medios. Al lugar ya se movilizaron entonces bomberos y agentes de la Policía Local, que trataron de dar con esta persona, sin éxito.
Las tareas de búsqueda continuaron el día siguiente. Entonces, una decena de efectivos de los Bomberos en tres vehículos se centraban en la zona del carril Poceros, en Alquerías, donde el testigo aseguró que cayó el varón al agua.
"Un brazo" en el agua
Según explicó esta persona en su llamada a Emergencias, iban él y su amigo caminando por la orilla del río cuando, de pronto, se percató de que su acompañante ya no estaba a su lado. Entonces escuchó un grito de auxilio que provenía del agua y alcanzó a ver "un brazo" en el cauce. Fue entonces cuando cogió su móvil y telefoneó para pedir ayuda.
En marzo se produjo un suceso similar en el municipio, lamentablemente con un final luctuoso. La búsqueda del desaparecido del río en Murcia acababa con el hallazgo de un cadáver en el agua. La Policía Nacional, cuerpo encargado del caso, confirmaba el descubrimiento en el agua a una persona sin vida. Era un hombre de 39 años que se llamaba Baba.
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Emergencias envía un ES Alert a toda la provincia de Valencia por posibles inundaciones
- La lluvia descarga con fuerza en la Ribera: Un coche atrapado, caminos cortados y alcantarillas colapsadas