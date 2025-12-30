Incendio
Muere un hombre de 83 años en el incendio de su vivienda en Cáceres
El fuego se declaró de madrugada en un domicilio de la localidad de Hervás y los servicios de emergencia pudieron hacer nada por salvar la vida del ocupante del inmueble
Almudena Villar Novillo
Un hombre de 83 años ha muerto en la madrugada de este martes tras declararse un incendio en su vivienda de la localidad cacereña de Hervás, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.
El aviso del fuego se recibió a las 00.33 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Hervás, una patrulla de la Guardia Civil y los bomberos
De hecho, cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres de los parques de Plasencia y Jarandilla de la Vera a los que se ha sumado un vehículo de mando del parque central de Cáceres intervinieron en la extinción del fuego, que se inició antes de las 1 de la madruga y se apagó sobre las 5.30 horas.
A pesar de la intervención de los recursos activados, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre. El Instituto de Medicina Legal se ha hecho cargo del cuerpo para la realización de las diligencias correspondientes.
