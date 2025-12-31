Castilla y León
Haciendo "eses" con la cisterna y borracho: pillan en Zamora a un camionero que sextuplicaba la tasa de alcohol
La tasa máxima permitida para este tipo de vehículos es de 0,15 mg/l
Vanessa Remesal
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, alertados por varios avisos de conductores al 062, dio el alto el pasado sábado 27 de diciembre a un camionero que circulaba de manera "errática" y en zizag por la carretera N-122 (Zaragoza – Portugal), a la altura del kilómetro 467, en el término municipal de Zamora.
Los agentes establecieron un dispositivo para localizar al conductor del vehículo articulado “tráiler”, compuesto por un tractocamión y un remolque cisterna.
Tras su detención, fue sometido a las pruebas de alcoholemia dónde se comprobó que sextuplicaba la tasa permitida, arrojando los resultados de 1,2 y 0,87 mg/l en aire espirado, cuando el máximo para este tipo de vehículos es de 0,15 mg/l.
El camionero fue presentado ante el Juzgado de Guardia de Zamora como investigado, por un presunto delito contra la Seguridad Vial en su modalidad de conducción temeraria.
Además, con el agravante de la influencia de bebidas alcohólicas, se ha constadado que posee antecedentes penales y sanciones administrativas por hechos similares.
Desde Guardia Civil de Zamora recuerdan que la conducción bajo los efectos del alcohol es un delito penal.
- La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio
- Lluvias de más de 250 litros por metro cuadrado provocan rescates, desalojos y desbordan ríos y barrancos sin causar daños personales
- El capitán del barco hundido en Indonesia, sobre los valencianos desaparecidos: 'No tuvieron tiempo de salir
- La presión inmobiliaria se traslada a barrios del norte de València con la mayor subida de España
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia