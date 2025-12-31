Detenida en Sagunt por robar en casa de un anciano haciéndose pasar por una cuidadora

La Policía Nacional ha detenido en Sagunt a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación tras acceder a la casa de un hombre de avanzada edad haciéndose pasar por una cuidadora y, al olvidar en su huida el bolso en el interior del domicilio, intentó recuperarlo inventándose que había sido víctima de un intento de agresión sexual por parte del varón.

Los hechos ocurrieron a mediados de este mes, cuando los indicativos policiales fueron alertados por una mujer que manifestaba haber sido víctima de un intento de agresión sexual en el domicilio de un varón para el que realiza tareas del hogar.

La misma relataba a los agentes que en su huida se había dejado el bolso con sus pertenencias en el interior de la vivienda y no podía recuperarlo, según han informado este miércoles fuentes policiales.

Una mentira rápidamente descubierta

Tras ser recibidos por este hombre, los agentes averiguaron que realmente la mujer que se encontraba en el exterior se había presentado en su casa con la comida que los asistentes sociales le solían entregar cada día por motivos de salud graves.

Esta mujer se dirigía a él como si lo conociera con anterioridad, llegando a abrazarle y convencerle para que la dejara entrar ya que su intención era cocinarle y ayudarle con las tareas domésticas.

Aunque en un primer momento desconfió, pensó que realmente la mujer tenía la intención de auxiliarle, llegando la misma a entrar sin esperar el consentimiento del propietario.

Una vez en el interior, la sospechosa lo persuadió para que se metiera en la ducha, y la víctima se percató de que la puerta del baño estaba atrancada al tiempo que escuchaba ruidos de puertas y pasos, sospechando que pudiera estar ocurriendo algo más.

Sorprendidas mientras rebuscaban en los armarios

Cuando el hombre consiguió salir del baño, sorprendió a dos mujeres más rebuscando en el interior del armario de su habitación, observando cómo una de ellas portaba un reloj en la mano, llegando estas a empujarlo contra la pared para poder abandonar el lugar.

Momentos después, cuando la víctima se encontraba en estado de shock por lo ocurrido, llamaron de nuevo al timbre.

Era la primera mujer que ahora le reclamaba que le devolviera la mochila y un abrigo que había olvidado en el sofá, no accediendo la víctima a abrir la puerta, por lo que la mujer le amenazó con llamar a la Policía si no le devolvía sus pertenencias.

Autoras habituales de robos con fuerza

Los agentes comprobaron cómo las estancias se encontraban revueltas y observaron varias cajas de relojes abiertas, estimando la víctima en un primer momento que las presuntas autoras le habían sustraído, entre otras cosas, seis relojes y una caja con joyas de oro.

Una vez examinaron la mochila de la sospechosa, los policías localizaron calcetines, los cuales son empleados habitualmente por las autoras para facilitar la comisión de robos con fuerza en domicilios, usándolos como guantes para no dejar huellas.

Ante tales hechos, la Policía Nacional detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación, según las fuentes, que han indicado que la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.