Un joven fallecido y un menor herido en un accidente entre una moto y un coche en València

Tragedia en Nochevieja. Un joven de 22 años ha fallecido y un menor de 12 ha resultado herido en un accidente entre una moto y un coche ocurrido la tarde de este miércoles en la carretera CV-315, en el desvío hacia la pedanía de Carpesa, en la ciudad de València.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que sobre las 17:35 horas ha sido alertado del accidente y hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Los bomberos del parque de Montcada han acudido al aviso / Bomberos Valencia

Los servicios médicos han asistido a un hombre de 22 años, al que han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada pero no ha habido respuesta y se ha confirmado el fallecimiento.

También se ha atendido a un menor de 12 años por politraumatismo que ha sido trasladado al Hospital Clínico de València, según las fuentes, que han indicado que otra persona más implicada en el accidente no ha tenido que ser atendida por los servicios médicos.