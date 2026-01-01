Muere una mujer de 71 años tras ser atropellada en la Pobla de Vallbona

Cierre de año trágico en las carreteras valencianas con una nueva víctima mortal por atropello. Una mujer de 71 años ha fallecido tras ser arrollada por un vehículo mientras cruzaba una calle de la Pobla de Vallbona. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el suceso se produjo en la mañana de este miércoles, sobre las 11.00 horas, en una vía del barrio de Les Ventes, cuando la víctima se encontraba cruzando un paso de peatones.

Por el momento no han trascendido las causas exactas que provocaron el atropello mortal. Fuentes consultadas por Levante-EMV señalan que, tras percatarse de lo ocurrido, el conductor del vehículo implicado auxilió de inmediato a la mujer y la trasladó por sus propios medios al ambulatorio de la localidad, situado a escasa distancia del lugar del siniestro. La rápida actuación permitió que la víctima recibiera atención médica con la mayor celeridad posible.

Sin embargo, una vez en el centro de salud, el personal sanitario comprobó la gravedad de las lesiones que presentaba la mujer y decidió su evacuación urgente en ambulancia a un hospital de referencia. A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos médicos, la paciente no ha podido superar las heridas sufridas y los sanitarios confirmaban este jueves su fallecimiento.

Más de 340 víctimas mortales

Este nuevo suceso vuelve a poner de relieve la peligrosidad de algunos puntos del viario urbano y la necesidad de extremar la precaución, especialmente en zonas de paso frecuente de peatones. El atropello de este miércoles, día Nochevieja, se suma a una larga lista de accidentes mortales que en la última década se ha cobrado la vida de más de 340 personas en la Comunitat Valenciana, dejando más de 10.000 personas heridas.

Desde la localidad de Camp de Túria, vecinos y conocidos de la fallecida han mostrado su consternación por lo ocurrido, trasladando sus condolencias a la familia en unas fechas especialmente señaladas.