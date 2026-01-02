Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 53 años intoxicado por monóxido de carbono en una vivienda de Cáceres

Una mujer de 86 años ha tenido que ser trasladada al hospital en un caso ocurrido en un domicilio de la localidad de Ceclavín

La Guardia Civil investiga el caso.

La Guardia Civil investiga el caso. / EP

Eduardo Villanueva

Cáceres

Un hombre de 53 años ha muerto y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un trágico incidente ocurrido en la localidad cacereña de Ceclavín.

Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Coria para recibir evaluación y tratamiento.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación.

