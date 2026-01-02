La búsqueda de los tres valencianos desaparecidos en Indonesia entra en fase crítica tras cerrar la octava jornada sin resultados

La búsqueda de Fernando Martín Carreras y sus dos hijos, desaparecidos después de que el barco turístico en el que viajaban naufragara en el Parque Nacional de Komodo la tarde del 26 de diciembre, sobre las 20.30 hora local, ha cerrado su octava jornada sin resultados. A pesar del refuerzo tecnológico implementado en la operación, desplegando drones térmicos y sonares en una amplia zona de búsqueda marítima, los coordinadores de rescate han informado que no se han producido nuevos hallazgos, haciendo saltar todas las alarmas al entrar la operación en una fase crítica.

Tras cumplirse los siete días que establece la normativa legal del país para las operaciones primarias de búsqueda y rescate (SAR), y con el plazo oficial de búsqueda ampliado a solo tres días, en parte por las presiones del embajador de España en Indonesia, que envió una carta a la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) solicitando mantener el operativo "hasta encontrar los restos", este viernes se ha agotado el primer día de dicha extensión, dejando un reducido plazo de apenas 48 horas, a la espera de saber si se concederán nuevas prórrogas.

Todos los recursos en marcha

Durante la jornada de hoy, el grupo de trabajo conjunto, compuesto por 58 personas en 11 embarcaciones, ha rastreado tanto aguas abiertas como hábitats costeros complejos. "Los resultados de la búsqueda en este octavo día son negativos", ha declarado el jefe de la Oficina SAR de Maumere y coordinador de la misión, Fathur Rahman, durante una comparecencia para actualizar la información sobre la búsqueda de Fernando Martín Carreras, entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y sus hijos. Fathur ha detallado que durante este viernes "la búsqueda se ha extendido a los manglares y las aguas costeras poco profundas de las islas, pero hasta el momento no se ha encontrado nada".

La valenciana rescatada en Indonesia habla con autoridades y equipos de rescate. / Efe

El coordinador del operativo ha destacado que en esta operación se están utilizando "todos los recursos disponibles". Según informa la prensa local, los barridos de superficie fueron realizados por embarcaciones como el buque Basarnas KN Puntadewa, que cubrieron más de 15 millas náuticas. Bajo la superficie, el equipo de sonar de barrido lateral de la policía marítima exploró el fondo marino, mientras que en la superficie, drones térmicos escanearon las costas inaccesibles y la vegetación en busca de señales de calor, un método crucial para detectar a cualquier persona que pudiera haber llegado a tierra. Si bien durante la jornada se han hallado restos de una embarcación, los investigadores ven "poco probable" que se trate del barco en el que viajaba la familia valenciana.

El mayor adversario: el tiempo

Los rescatistas también encontraron este jueves más restos del barco naufragado, incluidos partes de la madera del navío, cuerdas y cojines. Además, a través del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, los equipos de búsqueda obtuvieron las coordinadas de la señal del teléfono móvil de uno de los desaparecidos entre los días 27 y 28 de diciembre, cuando cesó el contacto.

El desplazamiento hacia nuevas zonas de búsqueda, entre ellas los enmarañados sistemas de raíces de los manglares, pone de relieve la creciente complejidad del operativo. Estos ecosistemas, vitales para la salud costera, representan un desafío para los rescatistas al dificultar la visibilidad y el acceso. Los rescatistas han estado trabajando hasta caer el sol ante la certeza de que el mayor adversario de los equipos de búsqueda es el tiempo. Un tiempo que se agota, y que, de no haber novedades, hará a los responsables tener que decidir en las próximas 48 horas si mantienen activa la operación hasta encontrar a los desaparecidos y dar por cerrado un suceso que ha sacudido a la sociedad local y a la valenciana y ha conmocionado al mundo entero.