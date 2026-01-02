Multitudinaria vigilia en Indonesia por los tres valencianos desaparecidos

Dolor y preocupación por el trágico naufragio en Indonesia de una embarcación en la que viajaban seis miembros de una familia valenciana, en la que solo la madre y una de las niñas sobrevivieron, mientras que el padre y tres menores se hundieron con el barco tras quedar atrapados en el interior. Las muestras de respeto y solidaridad por este trágico suceso que ha sacudido a la comunidad internacional se repiten por muchos puntos del planeta. También en el puerto de Labuan Bajo, desde conde se coordina parte del operativo que continúa trabajando para localizar a los tres desaparecidos.

"Una oración que se convirtió en una misa"

En este punto que se ha convertido en el epicentro de la tragedia, con decenas de periodistas de todo el mundo, voluntarios y efectivos de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere (Basarnas), agencia que coordina el operativo, decenas de vecinos y vecinas han organizado una vigilia y han improvisado un altar en memoria de la niña de doce años cuyo cuerpo sin vida fue localizado este lunes. También para rezar una oración y pedir la cada vez menos probable posibilidad de que los tres desaparecidos, Fernando Martín y dos de sus hijos, de nueve y diez años de edad, sean encontrados sanos y salvos.

"Pensábamos que era un concierto, pero han hecho una oración que luego se convirtió en una misa”, ha señalado un familiar a Levante-EMV. “No paraba de llegar gente y, cuando terminó, nos dieron velas y nos acompañaron y nos abrazaron".

Refuerzo tecnológico

Ahí, en el puerto de Labuan Bajo, decenas de velas iluminan la noche cerrada que anuncia el fin de la octava jornada de búsqueda. Una jornada que ha estado marcada por el hallazgo de restos de una embarcación en la zona del operativo que ha sido inspeccionada este viernes para localizar a los desaparecidos, unos restos que las autoridades ven "poco probable" que correspondan al barco en el que viajaba la familia valenciana por el tamaño, más pequeña que la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah, que se hundió en las aguas de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30, hora local del pasado 26 de diciembre de 2025.

Este viernes, además, los esquipos de rescate han desplegado equipos sonar y drones térmicos para mejorar la búsqueda, reforzando tecnológicamente este operativo que ha estado constituido por casi 60 personas, una reducción respecto a días previos, repartidos en 11 embarcaciones, según ha detallado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere (Basarnas), Fathur Rahman.