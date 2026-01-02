Prisión provisional para el acusado de matar a su padre en Nochevieja en La Rioja

El juez ha decretado este viernes prisión provisional para el supuesto parricida de Fuenmayor (La Rioja), un joven de 19 años, por un delito de homicidio ocurrido la tarde de Nochevieja, en un escenario de violencia continuada en el ámbito familiar que afectaba gravemente a la madre y a los cuatro hijos.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, el presunto autor del homicidio, de 19 años, intervino tras presenciar una nueva agresión de su padre a su madre, actuando para protegerla a ella y a sus tres hermanos menores.

En la mañana de este viernes, el detenido, junto con las diligencias practicadas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión, y ha levantado el secreto del sumario, ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja en una nota.

La actuación policial se inició alrededor de las 17:27 horas, tras recibir una llamada la Guardia Civil que informaba de que un menor había salido de una vivienda en el casco urbano de Fuenmayor, pidiendo auxilio y solicitando una ambulancia. Varias patrullas del servicio de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar del suceso, donde localizaron, en la planta baja de la vivienda, a una mujer con tres hijos, dos de ellos menores de edad.

En una de las estancias, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de un hombre, de 54 años, que presentaba múltiples golpes en la cabeza. Junto al cadáver y en otra de las dependencias se encontraron diversos objetos que podrían haber sido utilizados para causar la muerte, según la Guardia Civil.

Los agentes precintaron el inmueble y acordonaron la zona hasta la llegada de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja y del Laboratorio de Criminalística, que se hicieron cargo de la investigación.

Actitud hostil y agresiva

Según las diligencias practicadas, durante el suceso el fallecido habría mostrado una actitud "hostil, beligerante y agresiva" hacia su pareja, a la que presuntamente agredió con una barra de hierro. En ese momento, su hijo mayor, quien se encontraba en su habitación, salió al escuchar los gritos y observó cómo su padre golpeaba a su madre con ese objeto de hierro.

Con el propósito de protegerla, ha relatado Guardia Civil, el joven, al parecer, cogió un cuchillo y se enfrentó a su progenitor, quien habría tomado a su vez otro cuchillo. Ante la escalada del conflicto y temiendo por la integridad de su madre y de sus hermanos menores, presentes en la vivienda, el joven utilizó un objeto contundente con el que golpeó a su padre, causándole la muerte.

Malos tratos continuados

La esposa del fallecido contó con un caso activo en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén) en Navarra hasta el año 2012 en Navarra, cuando se desactivó tras reanudarse la convivencia entre ambos. No obstante, la mujer habría sufrido malos tratos de forma continuada, aunque no se atrevió a denunciarlos por miedo, ha asegurado la Benemérita.

Los primeros indicios recabados por los agentes sugieren que, en los últimos tiempos, podrían haberse reanudado los episodios de violencia por parte del fallecido en el ámbito familiar.

Estas situaciones habrían repercutido especialmente en la madre y en sus cuatro hijos, quienes temían por su propia vida, generando un clima prolongado de "miedo, desesperación e inestabilidad emocional en el hogar", según la Guardia Civil.