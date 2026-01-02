A prisión el cabecilla de un grupo criminal que robaba en comercios de l'Horta Sud

Accedían a los locales escalando y posteriormente fracturaban puertas o ventanas para acceder al interior y hacerse con todo el dinero que había en las cajas registradoras. Así una y otra vez hasta asaltar una quincena de establecimientos comerciales de distintos municipios de la comarca de l'Horta Sud. Tras meses de exhaustiva investigación, la Guardia Civil ha detenido a tres hombres, uno de ellos menor de edad, por su presunta participación en esta oleada de robos cometidos en comercios de Albal, Catarroja y Massanassa.

El Instituto Armado tuvo conocimiento de estos robos que estaban cometiendo un grupo de personas en diversos establecimientos de varios municipios de l'Horta el pasado mes de septiembre, después de que distintos afectados interpusieran diversas denuncias por estos hechos. Durante las pesquisas, los investigadores del Puesto Principal de Alfafar pudieron relacionar a los sospechosos con una quincena de robos, dos de ellos en grado de tentativa, ocurridos en establecimientos de Albal, Catarroja y Massanassa.

Un botín de más de 12.000 euros

Todos ellos tenían un mismo elemento en común: el modus operandi. Este consistía, según informa la Benemérita en un comunicado, en acceder a los locales mediante escalo y acceder al interior fracturando puertas o ventanas para hacerse con todo el dinero que había en las cajas registradoras. Además, los ladrones, que actuaban con el torso desnudo para ocultar sus rostros con las camisetas que llevaban puestas y evitar ser reconocidos por las cámaras, sustraían aparatos electrónicos y alimentos.

Los agentes calculan que como consecuencia de los robos cometidos entre agosto y noviembre los ahora detenidos se hicieron con un botín en metálico que asciende a 12.842 euros. Además, causaron daños y desperfectos valorados en cerca de 10.000 euros.

Identificados por las cámaras

Una vez más, las grabaciones de las cámaras de seguridad de los locales afectados han sido clave para identificar a los presuntos autores. Tras solicitar y analizar todas las disponibles, los investigadores pudieron concluir que se trataba de las mismas personas: cuatro jóvenes, de unos 20 años de edad y complexión delgada, que usaban las mismas prendas de vestir en la mayoría de los robos.

Gracias a la descripción física y a los tatuajes que se le reconocieron en las grabaciones, los guardias civiles pudieron identificar a uno de los autores. Posteriormente, obtuvieron la identidad de otras tres personas que tenían relación con el primer identificado. Ninguno de ellos tenía domicilio conocido, por lo que los investigadores realizaron vigilancias discretas en los lugares donde sospechaban que pudieran residir.

Al confirmar que se trataba de su residencia, establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió localizar y detener a todos los implicados en una misma actuación. Se trata de tres hombres de 16, 19 y 20 años de edad, todos ellos de nacionalidad española, a los que se les atribuyen quince delitos de robo con fuerza, daños y pertenencia a organización criminal.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Catarroja acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el cabecilla del grupo criminal. Además, acordó diversas medidas cautelares para el resto de los detenidos, que han sido puestos en libertad con cargos.