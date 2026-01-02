Drones térmicos y un sonar de barrido: así buscan a los tres valencianos desaparecidos en Indonesia

Drones térmicos avanzados y un sonar de barrido lateral intentan localizar los cuerpos del entrenador del Valencia Femenino B, Fernando Martín Carreras, y dos menores: un hijo de Martín, Mateo, y un hijo de Andrea Ortuño, Kike. Andrea es una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes.

Así es la compleja búsqueda de los tres valencianos que siguen desaparecidos tras el trágico naufragio en Indonesia , cuando la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30, hora local del pasado 26 de diciembre de 2025.

"El equipo conjunto de búsqueda y rescate continúa centrándose en rastrear las islas más cercanas a Padar, realizar inmersiones, desplegar equipos de sonar y operar drones térmicos", ha declarado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere (Basarnas), Fathur Rahman, quien ha destacado el refuerzo tecnológico que se ha sumado en esta octava jornada de rastreo.

Lucía Feijoo Viera

11 embarcaciones

El operativo está constituido por casi 60 personas, una reducción respecto a días previos, repartidos en 11 embarcaciones para peinar la zona del estrecho y sus derivadas, combinando observación visual y patrón de barrido. A ello se ha sumado el dron térmico, instrumento que ha acelerado el rastreo de superficie y litoral, además del sonar para inspeccionar el subsuelo marino cuando la visibilidad es mala o la corriente impide el buceo prolongado. "Estamos usando cuatro equipos de sonar para buscar el pecio en el fondo marino. Esperamos que el pecio sea visible para que podamos bucear hasta él y encontrar a las tres víctimas atrapadas en su interior", indicó personal involucrado en el operativo.

A 200 metros de profundidad

Más concretamente, el sonar permitirá ver el fondo marino en momentos de poca visibilidad y la cámara térmica detectará diferencias de temperatura entre la superficie y la tierra. De hecho, uno de los equipos de sonar, que puede detectar objetos a hasta 200 metros de profundidad y cartografiar el fondo marino, llegó el miércoles desde Yakarta y ya fue desplegado la víspera.

Familiares de los desaparecidos acudieron este viernes al puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para agradecer el esfuerzo a los equipos y desearles suerte.

Las autoridades decidieron este jueves, cuando se cumplían las siete jornadas o el mínimo de días establecido por ley en el país para las misiones de búsqueda, extender el despliegue, al menos, hasta el domingo tras analizar los datos recabados en días previos.

La valenciana rescatada en Indonesia habla con autoridades y equipos de rescate. / Efe

Señal del teléfono móvil

Los rescatistas también encontraron ayer más restos del barco naufragado, incluidos partes de la madera del navío, cuerdas y cojines. Además, a través del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, los equipos de búsqueda obtuvieron las coordinadas de la señal del teléfono móvil de uno de los desaparecidos entre los días 27 y 28 de diciembre, cuando cesó el contacto.