La Guardia Civil libera a nueve víctimas y detiene a cinco personas por trata con fines de explotación sexual en Torrevieja
Cuatro de los arrestados pertenecen a una misma familia y utilizaban un pub y un hostal para la actividad delictiva, que han sido cerrados y clausurados
José Gómez
La Guardia Civil ha liberado a nueve mujeres víctimas de un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la localidad de Torrevieja, y ha detenido a cinco personas como presuntas responsables, cuatro de ellas integrantes de una misma familia. La actuación ha conllevado además el cierre y la clausura de un pub y un hostal utilizados, presuntamente, para la comisión de los hechos, según ha informado el cuerpo.
La investigación se inició en junio de 2025 tras la denuncia de dos mujeres que manifestaron ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. A partir de ese momento, y ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil puso en marcha la denominada operación Torrealba, centrando las pesquisas en dos establecimientos situados en Torrevieja.
Colaboración con ONG
Durante el desarrollo de la investigación, los agentes llevaron a cabo inspecciones en un club de alterne y en un hostal, donde contaron con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales Fiet e In Género, especializadas en la atención integral a víctimas de trata. En estas actuaciones se detectaron nuevas posibles víctimas de explotación sexual, lo que motivó la intensificación de la investigación ante el riesgo de que fueran trasladadas a otros locales.
Como resultado de las diligencias, a finales del mes de noviembre se realizaron entradas y registros simultáneos en ambos establecimientos, en los que se intervinieron dispositivos de telefonía móvil, material tecnológico y diversa documentación para su posterior análisis.
Tras la intervención policial, se logró la liberación de nueve víctimas, siete de ellas localizadas durante la actuación y dos correspondientes a las denunciantes iniciales que dieron origen a la investigación.
Varios detenidos con antecedentes
Asimismo, fueron detenidas cinco personas —tres hombres y dos mujeres, de entre 22 y 51 años—, entre ellas la presunta cabecilla de la organización y gerente de los locales, su hermano, su hijo y su cuñada, además de un hombre que ejercía funciones de seguridad en el pub. Según la Guardia Civil, varios de los arrestados contaban con antecedentes por hechos delictivos. A todos ellos se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos, prostitución y explotación sexual.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó la libertad con medidas cautelares y ordenó el cierre y la clausura del pub y del hostal.
La operación contó con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana, del Puesto Principal de Torrevieja, de la Inspección de Trabajo de la Generalitat Valenciana y de las dos ONG especializadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- La ingeniería artesanal del vestido de las campanas de Pedroche: doce años de historia y una tiara de mascarilla
- Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: 'Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m