Hallan muerta con signos de violencia a una mujer en Jaén

El cuerpo sin vida de una mujer de 38 años ha sido hallado este domingo en el municipio de Quesada (Jaén), en un caso que se está investigando como un posible asesinato por presunta violencia de género.

Un hombre que podría ser la pareja de la fallecida está declarando actualmente ante la Guardia Civil, aunque todavía no pesa contra él ninguna acusación.

Según ha avanzado el diario Ideal y han confirmado a EFE fuentes municipales, el hallazgo de la mujer se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.

El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas, activándose un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se están recabando datos ante un posible asesinato por presunta violencia machista. “Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

El Ayuntamiento de Quesada ha convocado para este lunes, a las 12 del mediodía, una concentración y un minuto de silencio por este deceso.