Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en RequenaDirecto temporalEl tiempo hoyVenezuelaTragedia en IndonesiaValencia BasketBaliza V16
instagramlinkedin

Se incendia un bajo turístico en el barrio de Algirós de València

Por el momento se desconocen las causas que han originado el fuego

Arden un bajos turísticos situados en la calle Poeta Mas i Ros de València

Arden un bajos turísticos situados en la calle Poeta Mas i Ros de València

Redacción Levante-EMV

Lucía Prieto

C. Moreno

Un incendio de un apartamento turístico en construcción alertó anoche a los vecios del barrio valenciano de Algirós. El suceso tuvo lugar en unos bajos que iban a ser utilizados para alquileres vacacionales situados en la calle Poeta Mas i Ros, y por el momento se desconocen las causas que desencadenaron el fuego.

En el fuego se desató una densa humareda negra, con llamas que salían del bajo y podían verse desde el exterior. Como medida de precaución se confinó a los vecinos del edificio. Únicamente tuvo que ser atendida una persona por sufrir un ataque de ansiedad.

Solo fue afectado uno de los bajos turísticos, el resto de viviendas del bloque no tuvieron daños.

Para la extinción del incendio participaron los bomberos del Parque Norte de València.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents