Se incendia un bajo turístico en el barrio de Algirós de València
Por el momento se desconocen las causas que han originado el fuego
C. Moreno
Un incendio de un apartamento turístico en construcción alertó anoche a los vecios del barrio valenciano de Algirós. El suceso tuvo lugar en unos bajos que iban a ser utilizados para alquileres vacacionales situados en la calle Poeta Mas i Ros, y por el momento se desconocen las causas que desencadenaron el fuego.
En el fuego se desató una densa humareda negra, con llamas que salían del bajo y podían verse desde el exterior. Como medida de precaución se confinó a los vecinos del edificio. Únicamente tuvo que ser atendida una persona por sufrir un ataque de ansiedad.
Solo fue afectado uno de los bajos turísticos, el resto de viviendas del bloque no tuvieron daños.
Para la extinción del incendio participaron los bomberos del Parque Norte de València.
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
- Trump avanza que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras el ataque sobre Venezuela
- Alerta naranja por nieve y amarilla por lluvias 24 horas antes del desplome térmico
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria