Se incendia un bajo turístico en el barrio de Algirós de València

Un incendio de un apartamento turístico en construcción alertó anoche a los vecios del barrio valenciano de Algirós. El suceso tuvo lugar en unos bajos que iban a ser utilizados para alquileres vacacionales situados en la calle Poeta Mas i Ros, y por el momento se desconocen las causas que desencadenaron el fuego.

En el fuego se desató una densa humareda negra, con llamas que salían del bajo y podían verse desde el exterior. Como medida de precaución se confinó a los vecinos del edificio. Únicamente tuvo que ser atendida una persona por sufrir un ataque de ansiedad.

Solo fue afectado uno de los bajos turísticos, el resto de viviendas del bloque no tuvieron daños.

Para la extinción del incendio participaron los bomberos del Parque Norte de València.