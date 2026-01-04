Los equipos de rescate sospechan que los cuerpos de Fernando y sus hijos están atrapados en el barco hundido

Sin novedades. La novena jornada de búsqueda de Fernando Martín Carreras y sus dos hijos, desaparecidos después de que el barco turístico en el que viajaban naufragara en el Parque Nacional de Komodo la tarde del 26 de diciembre, sobre las 20.30 hora local, concluyó este sábado sin rastro alguno ni de los valencianos desaparecidos ni del barco que los transportaba.

La operación entra en una fase crítica al quedar apenas 24 horas para que venza la prórroga de tres días concedida por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), que accedió a prolongar el operativo hasta este domingo, cuando está previsto que finalice la misión, dejando a los rescatistas con un último día para inspeccionar la zona.

A pesar del refuerzo de personal y tecnológico movilizado este sábado, con drones térmicos, un sonar de barrido y 152 efectivos distribuidos en 17 embarcaciones, y repartidos en siete unidades de búsqueda distintas para rastrear más de 60 millas náuticas de océano y costa en el Parque Nacional de Komodo, uno de los despliegues más grandes y coordinados hasta la fecha en el país, "la búsqueda de las víctimas no ha arrojado resultados", según informó Basarnas este sábado en un comunicado.

Ausencia de pistas

De esta manera, una de las hipótesis que cada vez cobra más fuerza entre los investigadores es la posibilidad de que los cuerpos de Fernando y sus dos hijos estén sepultados en el fondo del mar al haber quedado atrapados dentro de la cabina del barco turístico KM Putri Sakinah, que la tarde del 26 de diciembre se hundió en el estrecho de Padar.

"Según la información inicial, las víctimas aún se encontraban en la embarcación. Esa posibilidad existe: que las tres víctimas aún se encuentren en el barco", ha señalado este sábado el coordinador de la misión, Fathur Rahman, según informan medios locales.

El problema es que tampoco se han localizado restos de la embarcación. Una ausencia de pistas que dificulta conocer la ubicación exacta en la que se encuentran los restos del barco, a pesar del uso de tecnología sonar de barrido lateral y de buzos en todas aquellas zonas sospechosas.

Durante los últimos nueve días, los equipos de búsqueda solo han conseguido recuperar restos dispersos de la embarcación. Aunque no se han encontrado pertenencias personales de los desaparecidos, sí que han aparecido algunos artículos que estaban en el barco, entre ellos chalecos salvavidas, cojines para los asientos y dos fragmentos del casco de madera.

De las once personas que viajaban en el barco, seis de ellas miembros de la familia valenciana, siete ocupantes lograron sobrevivir. Se trata de la madre, Andrea Ortuño, su hija de siete años, los cuatro miembros de la tripulación y el intérprete. Con la embarcación desaparecieron Fernando y tres de sus hijos.

Hasta el momento solo se ha podido recuperar el cuerpo de uno de los desaparecidos, la hija mayor de Andrea, una niña de doce años cuyo cadáver apareció este lunes flotando a 0,5 millas náuticas del punto donde se sospecha que se produjo el hundimiento. Una residente de la zona que se encontró el cuerpo alertó a las autoridades.

La valenciana rescatada en Indonesia habla con autoridades y equipos de rescate. / Efe

Los rescatistas también hallaron este viernes restos de una embarcación, aunque los investigadores descartaron inmediatamente que se trataran del barco en el que viajaba la familia valenciana al pertenecer a un barco de un tamaño inferior." Además, a través del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, los equipos de búsqueda obtuvieron las coordinadas de la señal del teléfono móvil de uno de los desaparecidos entre los días 27 y 28 de diciembre, cuando cesó el contacto.

Prorrogar la búsqueda

"Encontrar los restos del naufragio es como buscar un objetivo en movimiento arrastrado por el fondo marino", ha remarcado el coordinador del operativo, quien ha recordado que las corrientes marinas en esa zona "son formidables". Rahman se ha sumado a las súplicas de la familia valenciana y del embajador de España en Indonesia de prolongar el operativo "hasta encontrar los restos" de los desaparecidos.

A este respecto, ha manifestado que entre los rescatadores "hay una profunda esperanza de que las autoridades extiendan la búsqueda más allá de su fin oficial mañana, 4 de enero". A la espera de conocer la decisión que tomarán las autoridades indonesias, la búsqueda se reanudará este domingo bajo el peso de estar ante la fecha límite final, con la confianza de los equipos de localizar a los tres desaparecidos y dar una solución a sus familias, que se aferran a la esperanza de poder recuperar sus cuerpos y volver con ellos a España.