Lágrimas, silencio y dolor en el barrio de los fallecidos en el naufragio de un barco en Indonesia

Familiares y amigos de Andrea Ortuño y Fernando Martín, el matrimonio valenciano que viajaba con cuatro de sus hijos a bordo del barco turístico que naufragó en Indonesia la tarde del 26 de diciembre -causando la muerte del padre y de una de las niñas y la desaparición de dos menores de nueve y diez años a los que todavía no se ha localizado- se concentraron este sábado en una plaza del barrio valenciano en el que reside la familia para rendir un sentido homenaje a sus vecinos.

Alrededor de una pancarta colocada para la ocasión, decenas de adultos y niños han depositado velas y flores en memoria de Lía, Quique y Mateo, "esos niños que han compartido clase, colegio y parque con todos nuestros hijos". Así lo manifestaba el organizador del homenaje, un amigo cercado de la familia Martínez Ortuño, quien se muestra "consternado" por la trágica noticia que ha destrozado a una familia "tan querida y conocida aquí en el barrio".

Flores y velas por los desaparecidos

"No se nos ocurre mejor forma de mandarles fuerzas en momentos tan complicados que juntarnos todos, compartir el sufrimiento, rogar por la aparición de los aún desaparecidos y rendir un sentido homenaje", señalaba el portavoz de los amigos, quien ha organizado el acto "con la impotencia de la distancia".

Homenaje a los desaparecidos en Indonesia en València / L-EMV

Cuando el reloj marcaba las 17.30 horas, los asistentes comenzaron a llenar el centro del parque "donde tanto tiempo han pasado los pequeños". Un "lugar cotidiano de encuentro", donde sus compañeros de clase depositaron velas y flores en memoria de los dos fallecidos y los dos pequeños que continúan desaparecidos. Antes de ello, amigos, familiares y allegados guardaron un respetuoso minuto de silencio que se cerró con lágrimas y aplausos para homenajear a los cuatro vecinos valencianos afectados por la tragedia en Indonesia.

Multitudinaria vigilia en Indonesia

Las muestras de dolor por el trágico naufragio en Indonesia se están sucediendo por muchos puntos del planeta. En el puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina pare del operativo de búsqueda de los desaparecidos, decenas de vecinos y vecinas de la región indonesia organizaron una vigilia e improvisaron un altar en memoria de la niña de doce años cuyo cuerpo sin vida fue localizado este lunes. Muchos de los asistentes mostraban sus respetos en forma de oración, y rezaban por los desaparecidos.

"Pensábamos que era un concierto, pero han hecho una oración que luego se convirtió en una misa”, señalaba un familiar a Levante-EMV. “No paraba de llegar gente y, cuando terminó, nos dieron velas y nos acompañaron y nos abrazaron".

Ahí, en el puerto de Labuan Bajo, decenas de velas iluminan la noche cerrada que anuncia el fin de cada jornada de búsqueda. Una jornada que este domingo ha estado marcada por el hallazgo de los restos de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino, cuyo cadáver era localizado a primera hora por los equipos de rescate a dos kilómetros de la zona en la que naufragó el barco en el que viajaba la familia valenciana.