Condenan a seis años de cárcel a un vecino de Alicante por el secuestro de un empresario de 82 años en Portugal

Un hombre brasileño de 34 años y residente en Alicante ha sido condenado a penas que suman seis años y quince días de prisión por el secuestro de un empresario de 82 años en Portugal, el cual que fue retenido a punta de pistola y fue trasladado en coche hasta la provincia de Barcelona, donde lo liberaron en el municipio de Collbató después de algo menos de 20 horas y lo dejaron atado a un árbol tras robarle unos 90.000 euros, según se recoge en una sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona.

El fallo judicial, dictado a finales del pasado noviembre tras un acuerdo de conformidad entre las defensas, la Fiscalía y la acusación particular, recoge también sendas condenas a penas que suman 11 años y tres meses de prisión para otros dos procesados por el secuestro del empresario portugués, en el que también participó otro autor material que está sin identificar.

El vecino de Alicante condenado, que ha sido defendido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, se enfrentaba a una petición inicial de más de 30 años de prisión como cómplice de los delitos de detención ilegal, grupo criminal, estafa y falsedad, robo con violencia y lesiones. Gracias al acuerdo de conformidad las penas se han reducido a un total de seis años y quince días de cárcel y sendas multas de 1.200 y 600 euros.

Un policía armado con su pistola durante un registro de la operación. / INFORMACIÓN

Los tres acusados han sido condenados además a indemnizar a la víctima con 90.562 euros, que fue el dinero que le sustrajeron, la mayoría mediante transferencias, aunque también realizaron extracciones en cajeros y efectuaron compras. Asimismo, deberán pagarle 1.300 euros por las lesiones sufridas durante el secuestro.

Arrestos en tres provincias

Nueve personas fueron detenidas a finales de 2023 por este secuestro en las provincias de Alicante (3), Málaga (5) y Murcia. El sospechoso de Alicante, que pudo ser identificado por la compra de un teléfono móvil y cuando el Grupo de Delincuencia Violenta de Alicante realizaba gestiones para detenerlo en su domicilio comprobó que ya se encontraba en prisión por un atraco cometido en un prostíbulo en Benidorm, por lo que el arresto se materializó en el centro penitenciario.

Además de los tres enjuiciados en Barcelona, al menos tres implicados más están siendo objeto de investigación en Portugal como receptores del dinero de la víctima y colaboradores de la ocultación de estos fondos.

Armas intervenidas a los detenidos por el secuestro de un empresario en Portugal. / INFORMACIÓN

Según los hechos probados en la sentencia, los tres acusados formaban parte de un grupo criminal de origen brasileño que se desplazaba desde la zona del levante español hasta Portugal para apresar a personas con el fin de desvalijarlas y abandonarlas una vez conseguido el botín.

En el caso enjuiciado, el vecino de Alicante condenado alquiló un vehículo con una identidad falsa y los tres procesados se desplazaron en dicho coche a Portugal para materializar el secuestro.

El secuestro ocurrió entre las 11 y las 13 horas del 24 de agosto de 2023. La víctima, de 82 años, se disponía a entrar en su domicilio de Albufeira cuando fue asaltado por tres personas que le obligaron a punta de pistola a entrar en la parte trasera de su coche. En ese momento los secuestradores emprendieron el viaje de regreso a España con la víctima, la cual fue golpeada en varias ocasiones y amenazada de muerte con una pistola para que accediera a sus peticiones. Así lograron sus claves de banca electrónica, sus tarjetas de crédito y un teléfono de alta gama.

Los secuestradores lograron hacer varias transferencias por valor de 84.093 euros, sacaron 960 euros en cajeros automáticos de Cambrils y Barcelona y gastaron 5.509 euros en la compra de aparatos electrónicos y de telefonía.

El secuestro concluyó sobre las cinco de la madrugada del 25 de agosto en una zona boscosa del municipio barcelonés de Collbató, donde ataron a un árbol a la víctima, que pudo soltarse las bridas después de media hora y pidió ayuda. El coche del empresario fue abandonado en el aparcamiento del aeropuerto y siguieron la huida en el vehículo alquilado por el vecino de Alicante.