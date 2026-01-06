Canarias
Fallece un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Tenerife
El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta
EP
Un parapentista, de 41 años, ha fallecido este martes tras sufrir un accidente mientras practicaba deporte en la zona de Las Moraditas, en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el afectado y procedieron a su rescate. Tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicaron maniobras de reanimación durante su traslado hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.
Ya en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin obtener resultado, confirmando el fallecimiento del afectado.
La Guardia Civil realiza las diligencias correspondientes.
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- Bocairent pide a los vecinos de los diseminados que almacenen productos esenciales ante el riesgo de nevadas
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve
- La horchatería Santa Catalina, ¿herida de esencia?
- Móviles de más de 1.000 euros y bolsos de 400: Los adolescentes valencianos buscan el lujo en sus regalos de Reyes
- El Valencia está en colapso total