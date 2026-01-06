La Fiscalía pide 14 años de cárcel por intentar matar a su mujer a cuchilladas tras dar a luz en el Hospital del Vinalopó de Elx

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante tiene programado juzgar este viernes, 9 de enero, a un hombre acusado de intentar matar a su mujer en el Hospital Universitario del Vinalopó, en Elx, cuando la víctima se encontraba ingresada tras haber dado a luz a un hijo que ambos tienen en común. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 14 años de prisión para el procesado como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa.

Según la calificación judicial, los hechos se iniciaron el 9 de abril de 2024, cuando el acusado y la víctima mantuvieron una discusión en la habitación del centro sanitario. Durante ese enfrentamiento, la mujer le comunicó su intención de romper la relación, circunstancia que, según la acusación pública, desencadenó los hechos posteriores.

Los hechos ocurrieron de madrugada

Siempre de acuerdo con el relato de la Fiscalía, horas después de la discusión, ya en la madrugada del 10 de abril, el hombre accedió de nuevo a la habitación armado con un cuchillo, cuando la mujer se encontraba dormida y recuperándose de una cesárea. En ese momento, presuntamente, el acusado le asestó una puñalada en el cuello, lo que provocó que la víctima se despertara y comenzara a pedir auxilio.

A continuación, el procesado habría continuado la agresión causándole heridas en la cabeza y en el hombro izquierdo, incrementando de forma notable la gravedad del ataque. El Ministerio Público sostiene que la agresión se produjo en un contexto de especial vulnerabilidad de la víctima, tanto por su estado físico como por encontrarse en un entorno hospitalario.

Servicio de Urgencias del Hospital del Vinalopó, centro hospitalario de Elche donde se produjo la agresión / Áxel Álvarez

Heridas de extrema gravedad

La mujer sufrió lesiones de extrema gravedad que, según la Fiscalía, le habrían podido provocar la muerte de no haber recibido una asistencia sanitaria inmediata. La rápida intervención del personal médico resultó determinante para salvarle la vida. Como consecuencia de las heridas, la víctima tardó 33 días en abandonar el centro sanitario, según consta en el escrito de acusación.

El Ministerio Fiscal considera que la conducta del acusado evidencia un claro ánimo homicida, por lo que califica los hechos como asesinato en grado de tentativa, al no consumarse el fallecimiento por causas ajenas a la voluntad del agresor.

Petición de condena

Por estos hechos, la acusación pública solicita una pena de 14 años de prisión, además de las responsabilidades legales que se deriven del proceso. El juicio, fijado para las nueve y media de la mañana, permitirá esclarecer las circunstancias concretas del ataque y determinar la responsabilidad penal del acusado.