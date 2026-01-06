Naufragio en Indonesia
Educación habilita especialistas en los colegios de las víctimas del naufragio de Indonesia para apoyar a alumnos y profesores
Equipos especializados asesorarán y acompañarán a las familias con técnicas y actividades que les permitan expresar sus emociones tras el trauma
La Unidad Especializada de Orientación (UEO) de la Conselleria de Educación asistirá a alumnos y profesores de los colegios en los que estaban matriculados las víctimas del trágico naufragio en Indonesia que lo necesiten. La medida se pondrá en marcha a partir de este miércoles, coincidiendo con la vuelta a las clases tras el parón por las vacaciones de Navidad.
Según han confirmado fuentes del departamento dirigido por María del Carmen Ortí, el objetivo es guiar y acompañar a profesores, equipos y compañeros de los menores en función de las noticias que vayan llegando desde el país asiático. Se hará respetando en todo momento la voluntad de las familias, ofreciendo técnicas y actividades que les ayuden a gestionar el duelo y les permita expresar sus emociones tras el trauma.
Gestionar el duelo
Estas mismas fuentes indican que desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa están dando pautas a los equipos para que puedan asesorar y acompañar a las familias sobre gestión del duelo. Así, a partir del 7 de enero, la UEO actuará en los centros escolares donde estudiaban Lía, Quique y Mateo para hacer el acompañamiento y guiar a los docentes y equipos dando continuidad al trabajo que se está realizando durante las navidades, indican desde Educación.
La inspección educativa, a través de la inspectora general y de la inspectora asignada a la zona, mantendrá el trabajo de coordinación y acompañamiento durante el tiempo que sea necesario.
