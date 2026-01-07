Cae una organización con ramificaciones en Valencia que introducía metanfetamina oculta en figuras de mármol

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en México y España, con ramificaciones en Valencia y Alicante, dedicada al tráfico de metanfetamina. La actuación, desarrollada en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA), se enmarca en la segunda fase de la operación Saga, iniciada en 2023, y se ha saldado con la detención de nueve personas por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Entre los arrestados figuran un miembro del cártel de Sinaloa, que permanecía oculto en un piso de Madrid del que apenas salía, y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio al haber participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante.

También ha sido arrestado el propietario de una empresa de mármol, presuntamente utilizada para introducir la droga en Europa oculta en piedras importadas de México, según informa la Policía Nacional en un comunicado. En el registro de una de sus naves industriales los agentes localizaron cerca de tres millones de euros ocultos en un búnker bajo el suelo.

Silencio comprado

La investigación ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y es continuación de la operación Saga, que culminó en mayo de 2024 con la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina, la segunda mayor aprehensión de esta sustancia en Europa. En aquella fase se desmanteló una infraestructura que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Tras ese golpe, los investigadores detectaron intentos de reorganización del entramado criminal. En julio de 2024, la red envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de metro y medio de altura con destino a Tenerife. El receptor fue detenido y resultó ser un narcotraficante conocido en la isla, según informa la policía.

En paralelo, en septiembre se identificó y localizó a un miembro del cártel de Sinaloa que permanecía escondido en un piso de Madrid, del que apenas salía. De acuerdo con la investigación, percibía 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio, tras haber participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetamina intervenidos en Alicante durante la primera fase de la operación.

Registros en siete viviendas

Durante la investigación también se logró interceptar un envío de 38 kilos de marihuana con destino a Finlandia. Gracias a la colaboración con las autoridades aduaneras de ese país, se detuvo al receptor, que se había desplazado expresamente para hacerse cargo de la droga. Los agentes practicaron registros en siete domicilios de Valencia, Alicante, Málaga y Madrid, donde se incautaron siete relojes de lujo, teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

La operación se ha cerrado con la completa desarticulación de la organización criminal y con nueve detenidos como presuntos responsables de los delitos pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tras pasar a disposición judicial, el magistrado acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los arrestados.