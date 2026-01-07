Minuto de silencio en el IES La Patacona por las víctimas del naufragio en Indonesia

La vuelta al cole tras el parón navideño en el IES La Patacona ha estado marcada por un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico naufragio en Indonesia de una embarcación en la que viajaba una familia valenciana. En este centro de titularidad pública estaba matriculado una de las víctimas, quien ha sido recordada entre aplausos y lágrimas por sus compañeros y el claustro docente. "Ha sido un día muy triste, con muchas lágrimas", señala un familiar a Levante-EMV.

Para ayudarles a gestionar el dolor y el trauma por la noticia, la Unidad Especializada de Orientación de la Conselleria de Educación está asistiendo a los compañeros y profesores de las víctimas, ofreciéndoles técnicas y actividades que les permitan expresar sus emociones. El objetivo es guiarlos y acompañarlos en estos momentos tan difíciles, respetando en todo momento la voluntad de las familias, según indicaban a este diario fuentes del departamento dirigido por María del Carmen Ortí.

Homenaje en el barrio

Desde que saltara la noticia el pasado 26 de diciembre, las muestras de dolor se han ido sucediendo en el barrio de la Patacona, donde estaba afincada la familia valenciana. Este sábado, familiares y amigos de los afectados se concentraban en una plaza del vecindario para rendirles un sentido homenaje.

Familiares y amigos de Andrea Ortuño y Fernando Martín, el matrimonio valenciano que viajaba con cuatro de sus hijos a bordo del barco turístico que naufragó en Indonesia la tarde del 26 de diciembre -causando la muerte del padre y de una de las niñas y la desaparición de dos menores de nueve y diez años a los que todavía no se ha localizado- se concentraron este sábado en una plaza del barrio de la Patacona en el que reside la familia para rendir un sentido homenaje a sus vecinos.

Alrededor de una pancarta colocada para la ocasión, decenas de adultos y niños depositarono velas y flores en memoria de Lía, Quique y Mateo, "esos niños que han compartido clase, colegio y parque con todos nuestros hijos". Así lo manifestaba el organizador del homenaje, un amigo próximo a la familia Martínez Ortuño, quien se mostraba "consternado" por la trágica noticia que ha destrozado a una familia "tan querida y conocida aquí en el barrio".

Un acto organizado "con la impotencia de la distancia" en el que sus allegados se juntaron para "mandarles fuerzas en momentos tan complicado, compartir el sufrimiento, rogar por la aparición de los aún desaparecidos y rendir un sentido homenaje".

Homenaje a los desaparecidos en Indonesia en València / L-EMV

Multitudinaria vigilia en Indonesia

Las muestras de dolor por el trágico naufragio en Indonesia se están sucediendo por muchos puntos del planeta. En el puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina pare del operativo de búsqueda de los desaparecidos, decenas de vecinos y vecinas de la región indonesia organizaron una vigilia e improvisaron un altar en memoria de la niña de doce años cuyo cuerpo sin vida fue localizado este lunes. Muchos de los asistentes mostraban sus respetos en forma de oración, y rezaban por los desaparecidos.

"Pensábamos que era un concierto, pero han hecho una oración que luego se convirtió en una misa”, señalaba un familiar a Levante-EMV. “No paraba de llegar gente y, cuando terminó, nos dieron velas y nos acompañaron y nos abrazaron".

Ahí, en el puerto de Labuan Bajo, decenas de velas iluminan la noche cerrada que anuncia el fin de cada jornada de búsqueda. Una jornada que este domingo ha estado marcada por el hallazgo de los restos de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino, cuyo cadáver era localizado a primera hora por los equipos de rescate a dos kilómetros de la zona en la que naufragó el barco en el que viajaba la familia valenciana.