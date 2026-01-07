Amplían un día más la búsqueda del menor desaparecido tras el naufragio de Indonesia

Las autoridades de Indonesia han anunciado este miércoles que la búsqueda del niño de nueve años desaparecido en el país tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre continuará, al menos, un día más. La noticia llega un día después de que los efectivos recuperaran este martes el cuerpo de una tercera víctima que, según ha confirmado la familia, es Mateo, el hijo de nueve años de Fernando Martín.

Si bien algunas fuentes apuntan a que el dispositivo se mantendrá activo hasta el viernes, según ha podido saber Levante-EMV, por el momento a la familia solo se le ha garantizado que la búsqueda se extenderá durante 24 horas más, hasta el jueves, y que se amplará un día más en función de los resultados de mañana.

Amplio dispositivo

Será entonces cuando las autoridades se volverán a reunir para analizar los resultados que arroje la misión y decidir el siguiente paso, según ha apuntado en una rueda de prensa el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión, Fathur Rahman. "El jueves centraremos nuestros esfuerzos de búsqueda en las islas de la zona de Labuan Bajo, específicamente Komodo, Padar y Rinca", ha detallado.

A pesar del amplio dispositivo desplegado este miércoles, con 168 efectivos rastreando las aguas del estrecho de Padar, en el parque nacional de Komodo, el día 13 de búsqueda ha finalizado sin que se haya producido ningún hallazgo.