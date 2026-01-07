Familiares de las víctimas del naufragio en Indonesia piden mantener la búsqueda de Quique hasta el final e insisten que no volverán a España hasta encontrarlo

Las familias afectadas por la desaparición de cuatro valencianos en un naufragio de una embarcación en Indonesia han emitido un nuevo comunicado tras localizar este martes el cuerpo de uno de los menores, que han confirmado que se trata de Mateo Martín.

Los restos del niño de nueve años fueron encontrados este martes por una pareja de pescadores a 7,48 millas de la zona del naufragio (unos 14 kilómetros), en el interior del casco de la embarcación, que estaba varada frente a la playa de Pede, en la isla de Komodo, según informó el diario local The Hey Bali News.

"Rogamos una oración por él", han expresado en un escrito en el que han agradecido el "gran esfuerzo" realizado por el gobierno de Indonesia y el cuerpo diplomático español, "a quienes pedimos que se mantenga la búsqueda hasta encontrar a Quique, el último de nuestros seres queridos aún desaparecido". "Poder tener a todos nuestros allegados con nosotros es el único y lícito consuelo que podemos tener en una tragedia de estas características. Es nuestro firme propósito que así sea", han remarcado.

Nueva prórroga

A este respecto, han informado que la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) ha decidido ampliar de forma extraordinaria las labores de búsqueda durante, al menos, otras 24 horas, "por lo que el dispositivo desplegado se mantendrá durante el próximo jueves 8 de enero".

Los familiares han recordado que la labor de información "realizada desde la empatía y el respeto, como mayoritariamente se está realizando y la cual agradecemos, es de gran ayuda para todos nosotros y también nos empuja a seguir en estos momentos de dolor". En el comunicado remarcan que no regresarán al país hasta encontrar al pequeño que continúa desaparecido. "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", sentencia la familia.