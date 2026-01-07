Confirmado: El cuerpo encontrado este martes en Indonesia es el de Mateo

Las familias afectadas por la desaparición de cuatro valencianos en un naufragio de una embarcación en Indonesia han confirmado este miércoles que el cuerpo que fue encontrado este martes en aguas del estrecho de Padar, en Indonesia, es el de Mateo, el niño de nueve años hijo de Fernando Martín, también fallecido en este accidente náutico, fruto de una relación anterior. Su cuerpo fue localizado en el interior del casco del barco por unos pescadores locales que estaban trabajando en la isla de Pede, a 14 kilómetros del lugar donde se produjo el accidente náutico.

Desde el primer momento tanto las autoridades locales como los propios familiares tenían la seria sospecha de que se trataba del pequeño de nueve años. Ahora, los resultados de las pruebas forenses practicadas por un equipo médico forense de la Policía Nacional de Indonesia han confirmado que se trata del hijo de Martín, según ha informado el diario local The Hey Bali News

Fuentes policiales de la investigación, en declaraciones al mismo medio, indicaron que la identificación se ha llevado a cabo mediante pruebas odontológicas al no poder determinarse a través de huellas dactilares. Así, los resultados de las piezas examinadas han determinado que corresponden a la dentadura del niño.

Cronología del rescate

Mientras los equipos de rescate han retomado esta mañana los trabajos para localizar a la cuarta víctima, un niño de diez años - hijo de Andrea Ortuño, fruto de una relación anterior-, el último que queda por encontrar, el portavoz de la Policía de Nusa Tenggara Occidental, Kombes Pol Henry Novika Chanda, ha ofrecido algunos detalles de cómo fue el operativo de este martes en el que se localizó el cuerpo del niño de nueve años.

Las alarmas saltaban sobre las 13.00 de la tarde, hora local, cuando dos pescadores locales encontraron a la deriva flotando en el agua un trozo del casco del barco. Presintiendo que se trataban de los restos del KM Putri Sakinah , la embarcación turística en la que viajaba la familia valenciana, reclutaron a otros pescadores de la zona para remorcal los restos hasta la orilla de la playa de Pede, en la isla de Komodo.

"Al llegar a la playa -detalla el portavoz en un comunicado- los pescadores abrieron los restos del barco y encontraron un cuerpo". Fue entonces cuando contactaron con el equipo de búsqueda y rescate para proceder a la evacuación. Sobre las 14.00 horas, una flota de lanchas neumáticas rígidas de conjunto del operativo partió de la isla de Padar hasta el lugar, capitaneados por uno de los buques del Basarnas, el KN Puntadewa, llegando a su destino 30 minutos después.

El viaje de vuelta a Labuan Bajo, desde donde se coordina la operación, comenzó a las 16:40 horas y efectuaban su entrada en el puerto a las 18.10 horas. El cuerpo fue trasladado directamente al Hospital General Komodo, en Labuan Bajo, para su identificación forense, unas pruebas médicas que ahora han confirmado que la víctima se trataba del hijo de nueve años de Fernando Martín Carreras.

Último día de búsqueda

De esta manera, a la espera de conocer si las autoridades del país ampliarán una vez más el operativo, tal y como solicitan las familias y el embajador de España en Indonesia, los equipos de rescate centran ahora sus esfuerzos en localizar al último de los desaparecidos, un niño de nueve años. Un dispositivo formado por 168 efectivos rastrea desde primera hora la zona en la que se localizaron ayer los restos del barco.

Fotografía de archivo que muestra parte del operativo de búsqueda de españoles desaparecidos tras naufragio en Labuan Bajo, Indonesia. / BASARNAS HANDOUT / EFE