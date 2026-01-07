Detenidos los autores de una oleada de robos en viviendas de Náquera

Una pareja ha sido detenida por la Guardia Civil como presuntos autores de una oleada de robos con fuerza cometidos en diversas viviendas de Náquera que había puesto en alerta a los vecinos. A los arrestados, un hombre y una mujer de 34 y 33 años, ambos de nacionalidad española, se les atribuyen un total de 14 robos, doce de ellos en viviendas y otros dos en establecimientos públicos.

La investigación, según informa el Instituto Armado en un comunicado, se inició en diciembre de 2024, después de tener conocimiento de varias denuncias que se habían interpuesto por robos en domicilios de la localidad. En ellos, los ladrones empleaban un mismo modus operandi y sustraían, entre otros objetos, joyas y dinero.

Vendía los objetos robados en Internet

Los testimonios de vecinos y testigos resultaron determinantes. Algunos aseguraron haber visto un vehículo merodeando por la zona en actitud sospechosa, lo que permitió a los agentes centrar la investigación en un turismo concreto. A partir de ese momento, la Guardia Civil intensificó la vigilancia y realizó seguimientos tanto del vehículo como del supuesto autor de los hechos. Los investigadores constataron que en las zonas por las que el sospechoso se desplazaba a pie, utilizando caminos para evitar la acción policial, se denunciaban robos en viviendas. En alguno de los asaltos, el investigado llegó a ser sorprendido por los moradores, lo que permitió obtener una descripción física.

Algunos objetos robados por los autores de la oleada de robos en viviendas de Náquera. / Guardia Civil

En uno de los robos cometidos en un complejo residencial de Náquera, el autor sustrajo un cortacésped sin el cable de carga, que se encontraba anclado al suelo. Días después, los agentes localizaron un anuncio en un portal de compraventa de segunda mano en el que se ofrecía a la venta una herramienta con esas mismas características. Lo mismo ocurrió con otros objetos sustraídos, como bicicletas y un ordenador, que fueron anunciados en el mismo portal horas o días después de los robos. El perfil de venta coincidía en todos los casos, aunque posteriormente se comprobó que utilizaba un nombre de usuario falso.

Intentaron robar en dos colegios

La investigación también vinculó a los sospechosos con robos en colegios públicos de Serra, en grado de tentativa, y de Náquera. En uno de los casos, un vecino grabó imágenes de un vehículo sospechoso que esa misma noche fue identificado por una patrulla de la Guardia Civil de Bétera. En otro robo ocurrido en octubre, las cámaras de una vivienda captaron al autor, que fue localizado poco después por la Policía Local de Náquera en las inmediaciones.

Una cámara de seguridad captó al presunto autor de los robos en las inmediaciones de una vivienda de Náquera. / Guardia Civil

Según la investigación, el hombre contaba con la colaboración de su pareja sentimental para poner a la venta joyas sustraídas, al detectarse una cantidad superior a la habitual en establecimientos de compraventa. Durante el registro en la vivienda de los detenidos, los agentes localizaron documentación a nombre de terceras personas, tanto de personas como de vehículos, así como maquinaria y joyas robadas, vestimenta utilizada en los asaltos y herramientas para forzar viviendas.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Bétera, con la colaboración de la Policía Local de Náquera. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Llíria.