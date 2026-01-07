Detenidos los autores de una oleada de robos en viviendas de Náquera
La Guardia Civil les atribuye 14 robos con fuerza, doce de ellos en casas habitadas de la localidad
Una pareja ha sido detenida por la Guardia Civil como presuntos autores de una oleada de robos con fuerza cometidos en diversas viviendas de Náquera que había puesto en alerta a los vecinos. A los arrestados, un hombre y una mujer de 34 y 33 años, ambos de nacionalidad española, se les atribuyen un total de 14 robos, doce de ellos en viviendas y otros dos en establecimientos públicos.
La investigación, según informa el Instituto Armado en un comunicado, se inició en diciembre de 2024, después de tener conocimiento de varias denuncias que se habían interpuesto por robos en domicilios de la localidad. En ellos, los ladrones empleaban un mismo modus operandi y sustraían, entre otros objetos, joyas y dinero.
Vendía los objetos robados en Internet
Los testimonios de vecinos y testigos resultaron determinantes. Algunos aseguraron haber visto un vehículo merodeando por la zona en actitud sospechosa, lo que permitió a los agentes centrar la investigación en un turismo concreto. A partir de ese momento, la Guardia Civil intensificó la vigilancia y realizó seguimientos tanto del vehículo como del supuesto autor de los hechos. Los investigadores constataron que en las zonas por las que el sospechoso se desplazaba a pie, utilizando caminos para evitar la acción policial, se denunciaban robos en viviendas. En alguno de los asaltos, el investigado llegó a ser sorprendido por los moradores, lo que permitió obtener una descripción física.
En uno de los robos cometidos en un complejo residencial de Náquera, el autor sustrajo un cortacésped sin el cable de carga, que se encontraba anclado al suelo. Días después, los agentes localizaron un anuncio en un portal de compraventa de segunda mano en el que se ofrecía a la venta una herramienta con esas mismas características. Lo mismo ocurrió con otros objetos sustraídos, como bicicletas y un ordenador, que fueron anunciados en el mismo portal horas o días después de los robos. El perfil de venta coincidía en todos los casos, aunque posteriormente se comprobó que utilizaba un nombre de usuario falso.
Intentaron robar en dos colegios
La investigación también vinculó a los sospechosos con robos en colegios públicos de Serra, en grado de tentativa, y de Náquera. En uno de los casos, un vecino grabó imágenes de un vehículo sospechoso que esa misma noche fue identificado por una patrulla de la Guardia Civil de Bétera. En otro robo ocurrido en octubre, las cámaras de una vivienda captaron al autor, que fue localizado poco después por la Policía Local de Náquera en las inmediaciones.
Según la investigación, el hombre contaba con la colaboración de su pareja sentimental para poner a la venta joyas sustraídas, al detectarse una cantidad superior a la habitual en establecimientos de compraventa. Durante el registro en la vivienda de los detenidos, los agentes localizaron documentación a nombre de terceras personas, tanto de personas como de vehículos, así como maquinaria y joyas robadas, vestimenta utilizada en los asaltos y herramientas para forzar viviendas.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Bétera, con la colaboración de la Policía Local de Náquera. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Llíria.
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- Bocairent pide a los vecinos de los diseminados que almacenen productos esenciales ante el riesgo de nevadas
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
- Todos los municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño
- Encuentran el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en Indonesia
- El infierno de una mujer sin hogar en València: 'Me insultan, me acosan, abusan de mí