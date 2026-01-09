En la vía pública
Detenido un anciano de 84 años por apuñalar en el abdomen a una mujer en Pamplona
Fuentes policiales han confirmado que ambas personas se conocían con anterioridad, pero no han precisado si se trata de una agresión machista
EFE
Un agente de la Policía Foral fuera de servicio ha reducido y detenido este viernes a un hombre de 84 años tras agredir con un arma blanca a una mujer de mediana edad en la vía pública, en Pamplona.
Según han informado fuentes policiales, el agresor ha asestado una puñalada en el abdomen a la víctima, que ha resultado herida de diversa consideración y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra para su atención médica.
La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional, que han acudido en apoyo del agente autonómico, ha permitido asegurar la zona y culminar la detención del presunto agresor, que ha sido trasladado a dependencias de la Policía Foral.
Fuentes policiales han confirmado a EFE que ambas personas se conocían con anterioridad, pero no han precisado si se trata de una agresión machista, ya que se desconoce todavía el motivo de la agresión.
En la actuación han intervenido patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral y de la Policía Nacional, y la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso, que pasa al ámbito judicial.
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Compromís denuncia el colapso de València en Navidad por una movilidad 'improvisada
- El vestíbulo de la Estación del Norte ya luce en todo su esplendor
- Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: 'Siete metros cuadrados son 33.000 euros
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas