Este es el informe médico de la joven torturada en Zaragoza: patadas, puñetazos, pinchazos con tijeras y quemaduras

La joven de 23 años que ha sido torturada en un domicilio de Garrapinillos (Zaragoza) acaba de abandonar el hospital. Y lo hace con un informe clínico aterrador que refleja el calvario que ha sufrido en esa misma vivienda a lo largo de los últimos meses: patadas, puñetazos, pinchazos con tijeras, quemaduras con la plancha del pelo y rapado del cabello. Por eso se hacen constar numerosos hematomas, quemaduras y cicatrices en diversas partes de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, lo que le ha obligado a permanecer ingresada once días desde que el 30 de diciembre llegara al área de Urgencias. Es un periodo de tiempo en el que sus cuatro agresores, familiares todos ellos, ya han sido detenidos... y puestos en libertad.

A partir de este viernes continuará la recuperación en el domicilio familiar, donde su madre y sus hermanos le van a acompañar en un largo proceso en el que las secuelas no solo van a ser físicas. Por eso en el hospital ya le han visitado una trabajadora social y una psiquiatra, a quienes les ha relatado cómo han sido sus últimos seis meses desde que se fuera a vivir de forma voluntaria con unos familiares de su madre para cuidar a uno de ellos. Pero todo se torció a los dos meses de llegar allí.

Violencia física y psíquica

Porque, a partir de esa fecha, esta veinteañera solo puede enumerar episodios de violencia física, es decir, quemaduras, heridas incisas y cortantes, fracturas óseas (dos dedos de la mano), golpes con palos y abrasiones además de otros muchos epsiodios de violencia psíquica como amenazas de muerte, vejaciones o aislamiento. Y como prueba de estas agresiones tiene su mismo cuerpo, repleto de cicatrices en los brazos, en la espalda, en el abdomen y en los pies. Por eso mismo se decidió acordar su ingreso hospitalario para continuar con un tratamiento de "desnutrición leve" y "anemia microcítica" según consta en el informe médico al que ha tenido acceso este diario.

En este mismo documento se hace constar que todas estas heridas se encuentran "en diferentes procesos de cicatrización", lo que evidencia que esas heridas se infligieron en días diferentes. También informó de que dormía "directamente sobre el suelo" con dos mantas. Y aclaró que no hubo episodios de agresión sexual aunque uno de los cuatro detenidos se presentaba en ropa interior frente a ella.

Es una información que también ha trasladado a los investigadores adscritos a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), quienes se han desplazado en los últimos días hasta el hospital para entrevistarse con ella. Y de todo ello se ha dado traslado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, al juez Rafael Lasala, donde ya se ha hecho llegar también la denuncia que ha interpuesto la familia, representada por la abogada Marina Ons.