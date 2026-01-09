Un turismo vuelca tras un aparatoso accidente en el Bulevar Sur de València

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar este mediodía en el Bulevar Sur de València, a la altura del cementerio municipal, en el que un turismo ha volcado. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del SAMU y varios agentes de la Policía Local de València para atender la emergencia, aunque, según las primeras informaciones, no se han registrado heridos a consecuencia del siniestro.

Aparatoso accidente en València. / J.M. López

