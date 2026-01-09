Un turismo vuelca tras un aparatoso accidente en el Bulevar Sur de València
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del SAMU
Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar este mediodía en el Bulevar Sur de València, a la altura del cementerio municipal, en el que un turismo ha volcado. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del SAMU y varios agentes de la Policía Local de València para atender la emergencia, aunque, según las primeras informaciones, no se han registrado heridos a consecuencia del siniestro.
Información en elaboración
