Un turismo vuelca tras un aparatoso accidente en el Bulevar Sur de València

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del SAMU

Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar este mediodía en el Bulevar Sur de València, a la altura del cementerio municipal, en el que un turismo ha volcado. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del SAMU y varios agentes de la Policía Local de València para atender la emergencia, aunque, según las primeras informaciones, no se han registrado heridos a consecuencia del siniestro.

Aparatoso accidente en València. / J.M. López

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

