Rescatadas en helicóptero seis personas en el Molló de la Creu de Gandia

Los afectados se habían quedado bloqueados sin posibilidad de avanzar por sus propios medios

Rescatadas en helicóptero seis personas en el Molló de la Creu de Gandia.

Rescatadas en helicóptero seis personas en el Molló de la Creu de Gandia. / CONSORCIO PROVINCIAL

Redacción Levante-EMV

Gandia

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado en helicóptero este sábado a seis personas desorientadas en el Molló de la Creu, en Gandia, según han informado el 112 y el Consorcio Provincial.

Los afectados se habían quedado bloqueados sin posibilidad de avanzar por sus propios medios, por lo que han tenido que ser evacuados por un helicóptero. Los rescatados, ha indicado el Consorcio, estaban en buen estado.

Hasta el lugar, sobre las 14.47 horas de este sábado, se han desplazado rescatadores del GERA y un helicóptero V-990 del Consorcio.

