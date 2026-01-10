Rescatadas en helicóptero seis personas en el Molló de la Creu de Gandia.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado en helicóptero este sábado a seis personas desorientadas en el Molló de la Creu, en Gandia, según han informado el 112 y el Consorcio Provincial.

Los afectados se habían quedado bloqueados sin posibilidad de avanzar por sus propios medios, por lo que han tenido que ser evacuados por un helicóptero. Los rescatados, ha indicado el Consorcio, estaban en buen estado.

Hasta el lugar, sobre las 14.47 horas de este sábado, se han desplazado rescatadores del GERA y un helicóptero V-990 del Consorcio.