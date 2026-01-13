Aplazado por falta de intérprete el juicio a un acusado de abusar de una niña de nueve años en la playa de la Malva-rosa

La falta de intérpretes de Bambara, una lengua indígena de Mali, reconocida como uno de los idiomas oficiales del país, ha impedido la celebración del juicio contra un hombre de 32 años acusado de abusar sexualmente de una niña de nueve años en la playa de la Malva-rosa. Si bien el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia conseguía in extremis convocar a un traductor maliense con conocimientos en este dialecto, uno de los más hablados en el país junto al francés, el acusado se negaba a declarar y exigía la suspensión del juicio escudándose en que su dominio de la lengua no era suficiente para garantizar que sus declaraciones eran transmitidas con exactitud y que, por lo tanto, se estaba vulnerando su derecho a la defensa.

De hecho, según ha podido saber este diario, el presunto agresor ya había manifestado durante la fase de instrucción algunas dificultades para comunicarse con los intérpretes que le habían sido asignados, por lo que ha exigido que ahora, en la vista oral, se le facilite una persona que domine a la perfección su lengua. De ahí que la magistrada accediera finalmente a aplazar la vista oral hasta el próximo 9 de febrero, a pesar de sus reticencias iniciales a hacerlo, al entender que el argumento que esgrimía el acusado no era más que una estrategia para evitar la celebración del juicio.

De hecho, durante la vista le recordó que la designación del intérprete el algo que depende del Estado, o en su defecto, de la comunidad autónoma, y que en ningún caso es elegido por el acusado. Así con todo, para avalar que el juicio se celebra con todas las garantías, acordaba su aplazamiento para el próximo mes. Será entonces cuando tenga la oportunidad de ofrecer su versión sobre los hechos, adelantados en exclusiva por este diario, ocurridos la tarde del 23 de abril en 2025 en la playa de la Malva-rosa de València.

Trató de huir a nado

Según sostiene el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, minutos antes de las siete de la tarde, el presunto agresor sexual se acercó la niña, que estaba bañándose en la orilla del mar, la cogió por la cintura, la inmovilizó y la agredió sexualmente, sometiéndola a tocamientos mientras le intentaba quitar el bañador. Además, según los hechos denunciados en comisaría, la colocó en sus partes íntimas "con un ánimo sexual", sin llegar a tener acceso carnal con la misma.

A pesar de los esfuerzos de la pequeña para quitárselo de encima y de sus súplicas para que parara, el procesado hizo caso omiso a sus ruegos y no se detuvo hasta que la madre de la niña, que estaba cerca, lo sorprendió y comenzó a pedir ayuda. Al saberse descubierto, el presunto agresor sexual trató de huir nadando hacia la playa de la Patacona. Sin embargo, un grupo de jóvenes que estaba en la playa logró darle alcance y retenerlo hasta la llegada de la policía, mientras la madre llamaba al teléfono de Emergencias 112.

A su llegada, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la Policía Local de València, procedieron a la detención del presunto agresor sexual, un hombre de 32 años nacido en Mali, que se encontraba en situación irregular en el país. Tras pasar a disposición judicial, y dada la gravedad de los hechos que se le imputaban y apreciar el riesgo de fuga, la jueza acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de agresión sexual a persona menor de 16 años.

Cuatro años de prisión

La medida, acordada a instancias de la Fiscalía para proteger a la víctima y evitar la posible reiteración delictiva, se basaba en la declaración "clara y contundente" que la menor efectuó ante los agentes, y que fue corroborada posteriormente tanto por su madre como por varios testigos que estaban esa tarde en la playa. La menor, por su parte, fue sometida a una exploración por un médico forense de guardia que descartó que hubiera habido acceso carnal. Ese mismo día la madre interpuso la pertinente denuncia en la UFAM de la Policía Nacional de València.

El Ministerio Fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de edad y solicita para el acusado una pena de cuatro años de prisión. En su defecto, la pena privativa de libertad podría ser computada por la expulsión del país y la prohibición de entrada por un plazo de diez años, aunque para ello el acusado tendrá que reconocer unos hechos que estarían más que acreditados, teniendo en cuenta los testimonios de la propia víctima y de todos los testigos, entre ellos la progenitora.