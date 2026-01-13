Trasladada al hospital una mujer tras incendiarse una vivienda en San Antonio de Requena
El fuego ha afectado al comedor y a una habitación
Una mujer ha sido trasladada al Hospital de Requena tras incendiarse una vivienda en San Antonio de Requena, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
El aviso del fuego se ha notificado a las 12.31 horas de este martes y, hasta la vivienda, en la calle García, se han movilizado dos dotaciones de bomberos de Requena, con un sargento, una de Chiva y una de Cofrentes.
Los efectivos de bomberos han accedido a la finca, de dos alturas, y han rescatado a una mujer que se encontraba consciente. Posteriormente, ha sido trasladada a los medios sanitarios y, después, al Hospital de Requena, han detallado las mismas fuentes.
El incendio, asimismo, se ha extinguido. El fuego ha afectado al comedor y a una habitación, por lo que se ha ventilado el domicilio, que se encontraba lleno de humo.
