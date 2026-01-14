Los amigos de Dori describen una relación marcada por los celos en el juicio por su asesinato en Alcoi

Los amigos de la mujer asesinada a puñaladas en Alcoi han descrito en el juicio una relación tormentosa marcada por las amenazas. La vista por este crimen ha entrado en su tercera jornada. En la sesión de este miércoles han declarado en la Audiencia de Alicante amigos del entorno de la víctima, familiares y algunos vecinos de su edificio. Antes del inicio de la vista oral, familiares de Dori han convocado una concentración en su memoria para pedir justicia. El acto provocó algunos momentos de tensión cuando este grupo y familiares y conocidos del acusado, que defienden su inocencia, comenzaron a increparse mutuamente. No obstante, una vez iniciado el juicio no se registró ningún incidente y la sesión se ha desarrollado con normalidad.

La familia de la joven asesinada ha expresado en el juicio la devastación que supuso para ellos el crimen. Han testificado la hermana y dos tías de la víctima. Dori se había criado con sus abuelos, debido a que sus padres no se pudieron hacer cargo de ella y su hermana por problemas de salud, y pronto se independizó y trató de abrirse camino. Tenía hasta dos empleos.

En el banquillo se sienta el novio de la víctima, para quien las acusaciones solicitan penas que suman 25 años de prisión por lo que consideran un crimen de violencia de género. Tras el crimen, cometido en Alcoy hacia las dos de la madrugada del 23 de octubre de 2022, el acusado cayó desde un quinto piso del domicilio de la víctima a un tejado de uralita en un patio de luces y sostiene que no recuerda lo ocurrido debido a una amnesia provocada por la caída. La defensa apunta a la posible intervención de terceras personas con acceso a la vivienda, extremo que los testigos han negado al asegurar que en el piso solo estaban ellos dos. La defensa insiste en la posible implicación de otras parejas o amistades que también pudieran tener las llaves de la casa, pero los testigos han mantenido que pocas personas tenían copias de las llaves.

Los mejores amigos de la víctima

Dos de los principales testigos fueron dos amigos de la joven asesinada que estuvieron hablando con ella hasta momentos antes del crimen. La mejor amiga de la víctima declaró que Dori y Guillermo rompieron cuando llevaban aproximadamente un año de relación debido a los celos de él. “Cuando volvieron por segunda vez, la relación ya estaba muy deteriorada”, explicó. La pareja se veía los fines de semana, ya que vivían en ciudades distintas: él en la Playa de San Juan y ella en Alcoi.

La testigo relató que la semana anterior al crimen la pareja acudió a una discoteca de la Playa de San Juan, donde Guillermo se enfadó mucho porque Dori había perdido el móvil. La discusión fue tan intensa que tuvo que intervenir el personal de seguridad del local. Más tarde, ya en casa, el acusado habría amenazado a la joven con un cuchillo, advirtiéndole de que la iba a matar y después se iba a suicidar, según le contó la propia víctima.

“Cuando me contó esto le dije que no entendía cómo no le había dejado ya. Me contestó que era complicado, que le quería y que tenía que encontrar fuerzas para hacerlo”, declaró la amiga, quien añadió que Dori le prometió que el lunes pondría fin a la relación.

Estas confidencias se produjeron horas antes del crimen, durante un fin de semana en el que el acusado había acudido al domicilio de la víctima con la intención de reconciliarse tras la discusión de la semana anterior, organizando una cena romántica. Finalmente, a la cita se quedó también la amiga, aunque la noche transcurrió con normalidad. Avanzada la velada, la testigo se marchó y dejó a la pareja a solas.

Poco después recibió un mensaje de WhatsApp de Dori en el que le decía que, nada más irse ella, Guillermo “me ha dicho que no me soporta. Me he levantado y me he ido”. Comenzó entonces un deambular de la víctima por las calles de Alcoi, que se encontraba en fiestas por el Mig Any, ya que él tenía las llaves de la vivienda. La amiga le ofreció quedarse a dormir en su casa, sin saber que al mismo tiempo Dori también estaba hablando con Guillermo.

“Ella no pensaba que él fuera capaz de algo así, aunque los celos iban a más porque no confiaba en ella”, explicó.

La testigo se quedó dormida hasta que, alrededor de las cuatro de la madrugada, otra amiga la despertó alertándola de que había visto presencia policial y ambulancias en casa de Dori. Mientras intentaba contactar con ella, encontró en su teléfono un mensaje de audio que decía: “Tata, que está con un cuchillo, llama a la Policía, por favor”. Fue el último mensaje enviado antes del crimen.

"Siempre se ponía celoso"

También declaró un amigo que estuvo en contacto telefónico con la víctima la noche de los hechos y que había estado con la pareja la semana anterior a la discusión en la Playa de San Juan. “Nos amargó la noche por completo, no paraba de ir detrás de ella cada vez que hablaba con alguien”, afirmó. “Siempre pasaba lo mismo. Él se ponía celoso y la liaba parda”. El testigo explicó que aquella noche se ofreció a ir a buscar a Dori para llevarla a casa, pero en un momento dado dejó de responder a los mensajes. No supo lo ocurrido hasta el día siguiente.

Otro de los testigos fue el vigilante de seguridad de la discoteca donde ocurrió la pelea que se ofreció a llevarla a casa. Según explicó, después de haber intervenido para mediar en una discusión entre la pareja porque ella había perdido el teléfono y que ella le dijera que no pasaba nada. Sin embargo, al poco rato ella le siguió para pedirle que la llevara a casa. "Ella estaba en pánico", dijo. El vigilante se tomó la molestia de llevarla a Alcoi desde Alicante, pero cuando estaban en la autovía le pidió que la acercara a la casa de las amigas donde habían estado para comprobar si se lo había olvidado allí.

Sin embargo, al llegar se encontró con que le había llevado a casa de él. Desde el balcón él le dijo: "ale ya te puedes ir a tu casa, hijo de puta". Aunque más tarde bajó para hablar con él y "no quise hablar". Días más tarde puso un mensaje a través de Instagram a la chica, preocupado por lo que había ocurrido y advertirle de los peligros del tipo de relación en la que estaba. Ella le contestó agradeciendo su preocupación e indicándole que estaba todo bien. Días más tarde se enteró del asesinato. "Me quedé hundido", ha dicho.

Los vecinos

Entre los vecinos que declararon figura una residente del edificio que aseguró haberse despertado en plena noche al oír gritos y un fuerte estruendo, coincidente con el momento en que el acusado se precipitó por la ventana. Antes del impacto, dijo haberle oído gritar: “Hija de puta, mira lo que me has hecho”.

Otra vecina, que vive en el piso inferior, no se encontraba en casa la noche del crimen, pero declaró que meses antes había escuchado una fuerte pelea con golpes en la vivienda. “Parecía como si te estuvieran dando una paliza”, le dijo entonces a Dori. Al día siguiente, según relató, Guillermo bajó a pedirle disculpas por el ruido y a aclarar que él no era un maltratador.

Por último, han declarado como testigos de la defensa dos amigos del acusado, quienes aseguraron que en la relación la persona celosa era ella y que en ocasiones Dori había amenazado con suicidarse si él no volvía con ella.