Violencia de género
Detenido en Francia un hombre que intentó matar al hijo de su pareja en Barcelona
Tras agredir gravemente al menor, el hombre huyó a Marruecos, aunque posteriormente fue localizado en Francia a raíz de reanudar el contacto con su pareja a través de las redes sociales y volver a asediarla
EFE
Agentes de los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Gendarmería francesa, detuvieron el pasado 11 de enero en Francia a un hombre de 35 años investigado por una tentativa de homicidio contra el hijo menor de edad de su pareja en Barcelona.
Según ha informado este miércoles la Policía de la Generalitat, los hechos ocurrieron el 16 de octubre del año pasado en la capital catalana y el detenido tenía vigente una orden europea de detención y entrega (OEDE).
Tras agredir gravemente al menor, el hombre huyó a Marruecos, aunque posteriormente fue localizado en Francia a raíz de reanudar el contacto con su pareja a través de las redes sociales y volver a asediarla.
Este hecho supuso que la mujer denunciara los hechos y se abriera una nueva línea de investigación.
Una vez que se obtuvo información sobre su posible ubicación, la Unidad de los Mossos d'Esquadra presente en el Centro de Cooperación Policial y Aduanero de Le Perthus (Francia) alertó a la Gendarmería.
Finalmente, los agentes localizaron al agresor y le detuvieron el 11 de enero en la población de Tonneins, situada entre Toulouse y Burdeos.
En estos momentos, ya se han activado los mecanismos de cooperación internacional que permitirán iniciar el proceso de extradición del detenido.
