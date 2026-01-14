Detienen a un educador de un centro de reeducación de menores en Alicante por agresión sexual a tres jóvenes

Un educador del centro de reeducación de Els Reiets en Alicante ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de sendos delitos de agresión sexual a tres menores que han denunciado haber sufrido presuntos abusos en el establecimiento donde están internados por orden judicial. El educador, que ha sido apartado de su trabajo por la Generalitat tras conocerse los hechos, fue detenido por primera vez hace unas dos semanas tras una denuncia de un menor. El arrestado, que niega los abusos, quedó en libertad provisional el pasado 31 de enero y esta semana ha sido detenido de nuevo por agentes del Grupo de Menores de la Policía Judicial de Alicante tres presentarse dos nuevas denuncias.

Este pasado martes pasó a disposición judicial el educador tras las dos últimas denuncias tramitadas por el Grupo de Menores de la Policía Nacional de Alicante y también quedó en libertad con cargos. Uno de los tres denunciantes del centro de Els Reiets ya es mayor de edad y los otros tienen menos de 18 años, según fuentes cercanas al caso.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, el juez de guardia de Alicante, titular de la plaza 8 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, dejó en libertad provisional al educador con medidas cautelares «consistentes en alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a los denunciantes y comparecencias quincenales en sede judicial».

Las mismas fuentes añadieron que en esta última comparecencia el educador está investigado por dos delitos de agresión sexual a sendos menores de edad, aunque uno de ellos actualmente es mayor de edad.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, de la que depende el centro de menores que gestiona una fundación, han señalado a este diario que la Dirección General de la Infancia activó el protocolo de protección de menores tras las denuncias de unos hechos que están aún bajo investigación. Una de las medidas cautelares adoptadas ha sido apartar de su puesto de trabajo al educador denunciado y también se ha dado cuenta de los hechos a la fundación que gestiona el centro, a la Fiscalía de Menores y a la Inspección, según fuentes de la Generalitat.

Régimen cerrado

El centro de reeducación de Els Reiets que depende de la Generalitat acoge a más de medio centenar de menores sobre los que los juzgados acuerdan medidas de internamiento en régimen cerrado por diferentes delitos.

Las tres presuntas agresiones sexuales que han sido denunciadas en menos de un mes habrían ocurrido en el interior de las instalaciones. Fuentes cercanas al caso han precisado que las denuncias se refieren a presuntos tocamientos libidinosos por parte del educador, el cual los ha negado tras sus detenciones por la Policía Nacional.

En cualquier caso, tras la presentación de las denuncias y estar el caso en plena investigación judicial en Alicante, el educador detenido y puesto en libertad ya no presta servicio actualmente en el centro de reeducación de menores.