Sevilla
La Guardia Civil toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación con registros y detenciones
La Policía Judicial de la Comandancia gaditana ha llevado a cabo un operativo este jueves a primera hora de la mañana por delitos contra el patrimonio
Carlos Doncel
Sevilla
La Guardia Civil ha tomado este jueves las Tres Mil Viviendas, Torreblanca y Utrera (Sevilla) en una actuación relacionada con supuestos delitos contra el patrimonio, según informan desde la Benemérita. La investigación la ha llevado a cabo la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, que ha decidido desarrollar el operativo de registro y detenciones a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no ha trascendido el número total de arrestos vinculados a esta actuación.
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
- Muere Ricard Pérez Casado, exalcalde de València
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- La Policía investiga el suicidio de un niño de 9 años en Navidad en un municipio de Valencia
- El ayuntamiento rectifica y permite la celebración de un acto de la Semana Santa Marinera