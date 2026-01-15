Dos intoxicados en un incendio de una vivienda en València

Un incendio declarado este jueves en una vivienda del número 10 de la calle Rosa Estruch Espinós de València ha dejado a dos personas intoxicadas por inhalación de humo. Según ha podido saber Levante-EMV, los afectados son una madre y su hijo, quienes residían en la vivienda que ha sido devorada por las llamas.

El fuego se ha originado en una vivienda de la primera planta, poco antes de las 15.00 horas de la tarde de este jueves. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio en la vivienda, aunque las primeras informaciones apuntan a que podría haber estado causado porque uno de los moradores de la vivienda se habría quedado dormido con un cigarro encendido.

Incendio en un vivienda en València. / Fernando Bustamante

Evacuados en ambulancia

Tras recibir el aviso por incendio, dos dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de València se han movilizado rápidamente hasta el lugar. También se ha desplazado una grúa para evacuar a los vecinos de las plantas superiores. Además, varias patrullas de la Policía Nacional y de la Local han acudido para supervisar los trabajos y regular el tráfico para facilitar los trabajos de los bomberos.

Como resultado del incendio dos personas han resultado intoxicadas. Se trata de una madre y su hijo, cuya edad no ha trascendido. Ambos han sido evacuados en ambulancia al Hospital General de València por inhalación de humo.

La mascota familiar, un gato, también se ha visto afectada por el humo. A pesar de que se le ha tenido que poner oxígeno, el animal se ha repuesto y se ha quedado custodiado por una vecina hasta que sus dueños reciban el alta.